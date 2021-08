Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) a remporté samedi la première course du E-Prix de Berlin et le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes), qui a terminé hors des points, conserve la tête du championnat du monde à une course de la fin.

Di Grassi a précédé le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), le Français Norman Nato (Venturi) finissant 4e et le Britannique Jake Dennis (BMW-Andretti) 5e.

La dernière course dimanche désignera le premier champion du monde de Formule E. De sa création en 2014 jusqu'à l'an dernier, la seule série internationale réservée aux monoplaces électriques n'était qu'un championnat FIA.

Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), couronné en 2017-2018 et 2018-2019, a terminé 6e samedi devant son coéquipier portugais Antonio Félix da Costa, champion en titre. Parti en pole samedi, "JEV" a mené en début de course avant de rétrograder, tout comme da Costa.

Le championnat reste très ouvert avant la dernière course qui sera disputée sur le même circuit de l'aéroport de Tempelhof à Berlin, mais en tournant dans l'autre sens.

De Vries a vécu une journée noire: qualifications ratées, puis accrochage. Il termine 22e, à un tour du vainqueur, et ne compte plus que trois points d'avance sur Mortara et quatre sur Dennis. Au total, une dizaine de pilotes peuvent encore viser le titre.

Di Grassi avait remporté le championnat en 2016-2017 et a remporté samedi sa 12e victoire en FE, mais Audi va se retirer du championnat l'an prochain pour se consacrer à un nouveau défi, le rallye-raid Dakar.

"Nous avions perdu des courses importantes à Rome et à Londres et gagner ici est très important pour moi et pour Audi", a souligné le vainqueur.

"Tout reste ouvert pour demain (dimanche) et j'essaierai de gagner la course pour remporter le championnat", a-t-il ajouté. Le Brésilien occupe actuellement la 6e place, à huit points de De Vries.

Au classement des équipes, c'est Jaguar qui mène avec 171 points, devant DS Techeetah (166), Envision Racing (165) et Audi (162).

Classement de la Course 1 du E-Prix de Berlin disputée samedi:

1. Lucas di Grassi (BRA/Audi) les 45 minutes +1 tour en 46:22.528

2. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 0.141

3. Mitch Evans (NZL/Jaguar) à 5.499

4. Norman Nato (FRA/Venturi) à 5.589

5. Jake Dennis (BMW/Andretti) à 5.830

6. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) à 6.411

7. Antono Felix Da Costa (DS-Techeetah) à 6.777

8. Maximilian Günther (BMW/Andretti) à 7.562

9. René Rast (GER/Audi) à 7.798

10. André Lotterer (GER/Porsche) à 14.124

...

22. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 1 tour

Abandon: Sam Bird (GBR/Jaguar)

Classement du Championnat du monde de FE après 14 manches sur 15:

1. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 95

2. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 92

3. Jake Dennis (GBR/BMW-Andretti) 91

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 90

5. Robin Frijns (NED/Virgin)) 89

6. Lucas Di Grassi (BRA/Audi) 87

7. Antonio Felix da Costa (POR/DS-Techeetah) 86

8. Sam Bird (GBR/Jaguar) 81

9. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) 80

10. Alex Lynn (GBR/Mahindra) 78

...

20. Norman Nato (FRA/Venturi) 29

