EL1 - Abt 1er en moins d'une minute

Daniel Abt a signé le meilleur temps d'une première séance d'essais libres assez serrée à l'E-Prix de Mexico, où les chronos sont déjà tombés en dessous d'une minute.

Les conditions étaient plutôt bonnes pour cette séance où le feu vert a été donné dès 7h30, et les chronos sont déjà deux secondes plus rapides qu'avec la Gen1 l'an passé. Sur ce tracé de 2,093 km, plus de la moitié des pilotes ont tourné en moins d'une minute – dont un impressionnant pour ses premiers tours de roue au volant d'une Formule E !

Sur un Autódromo Hermanos Rodríguez dont la piste est plus large que la plupart des circuits de Formule E, les concurrents ont été nombreux à chercher la limite. Au moins huit pilotes sont sortis de la piste au premier virage, sans dégâts – dont

À noter que , qui serait allé trop vite dans les stands.

E-Prix de Mexico - Essais Libres 1