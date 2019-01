EL2 - Evans place Jaguar en tête à Marrakech

B.V., Marrakech - 1'17"262. Sur le rapide Circuit Moulay El Hassan, les Gen2 vont déjà près de deux secondes et demie plus vite que le record du tracé établi par Nico Müller lors du Rookie Test 2018 en 1'19"651.

Ce chrono est l'œuvre de Mitch Evans, auteur d'un tour particulièrement compétitif dans les derniers instants de la séance, lequel n'était toutefois pas parfait pour autant : en associant le premier intermédiaire de Sam Bird, le second secteur d'Evans et le troisième partiel d'André Lotterer, on atteint 1'17"150.

Lotterer, justement, est deuxième de la hiérarchie à 0"249 d'Evans. Il devance Sébastien Buemi, António Félix da Costa et Robin Frijns, qui sont tous à trois ou quatre dixièmes de la référence.

Dans des conditions plus favorables qu'en EL1 avec 8°C dans l'air et 12°C au sol, tous les concurrents ont parcouru au moins dix tours, à l'exception de Sam Bird et de Lucas di Grassi, qui ont connu des pépins techniques. Felipe Massa, quant à lui, s'est momentanément immobilisé dans la ligne droite des stands avant de pouvoir repartir.

Massa a d'ailleurs provoqué l'agacement d'Oliver Rowland, gêné, qui s'est exclamé "Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Massa ?", alors que l'autre pilote Nissan, Sébastien Buemi, s'est plaint d'avoir trouvé José María López sur son chemin : "Il ne regarde pas dans ses rétros !" a déploré le Suisse à la radio.

Classement complet à venir