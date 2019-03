EL2 - Frijns prend les devants

Robin Frijns était le plus rapide lors des Essais Libres 2 de l'E-Prix de Hong Kong, à nouveau disputés sur piste humide.

S'il ne pleuvait pas non plus pour cette séance, une averse a détrempé la piste de plus belle après la fin des Essais Libres 1, et les 22 pilotes du plateau n'ont pas eu la tâche facile alors qu'ils tentaient pour la plupart de chercher la limite en vue des qualifications.

C'est , qui se tenaient en moins de cinq centièmes. La hiérarchie était relativement similaire à celle des EL1 avec deux moteurs Nissan, DS et Audi dans le top 7, où s'est immiscé la Venturi de Mortara.

Cependant, il était clairement possible d'aller plus vite : Frijns n'a obtenu le chrono le plus rapide dans aucun des trois secteurs. En prenant le premier partiel de Rowland, le second de Lotterer et le troisième d', on atteint un 1'08"849.

Cette séance de 30 minutes a été relativement mouvementée, notamment par un contact sans conséquence de n'a manifestement pas suffisamment ralenti à ce moment-là et a failli percuter la Dragon !

Plusieurs problèmes techniques ont également été à déplorer, Mortara et semble également avoir rencontré des soucis, n'ayant parcouru que trois tours.

Classement complet à venir