EPRIX DE BERLIN - Le Britannique Oliver Rowland (Nissan) a remporté mercredi le 5e ePrix de Berlin, 10e manche du championnat de Formule électrique, devançant le Néerlandais Robin Frijns (Envision) et l'Allemand René Rast (Audi).

Oliver Rowland (Nissan) a remporté mercredi le 5e ePrix de Berlin. Robin Frijns (Envision) et René Rast (Audi) complètent le podium. Le Portugais Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), déjà couronné champion 2020 à l'issue de la précédente course, a terminé 21e. Grâce à sa victoire, Rowland, parti en pole position pour cette course, prend la 2e place du classement provisoire du championnat au Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) qui n'a pu faire mieux que 18e mercredi après avoir écopé d'une pénalité pour avoir trop refroidi sa batterie avant le départ.

Il reste une seule course à disputer jeudi avant la fin du championnat dont le calendrier a été perturbé par la pandémie de coronavirus. Il se termine avec une série de six courses disputées sur des circuits tracés sur le site de l'ancien aéroport de Tempelhof dans la capitale allemande.

Formule E Formule E - 5e ePrix de Berlin: victoire d'Oliver Rowland IL Y A 2 HEURES

Classement du 5e ePrix de Berlin, 10e manche sur 11 de la saison 2019-2020 de Formule E :

1. Oliver Rowland (GBR/Nissan) 36 tours en 47:28.880

2. Robin Frijns (NED/Envision) à 1.903

3. René Rats (GER/Audi) à 7.490

4. André Lotterer (GER/Porsche) à 7.863

5. Alex Lynn (GBR/Mahindra) à 11.441

...

18. Jean(Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 34.986

Classement du championnat des pilotes après 10 manches sur 11

1. Antonio Félix da Costa (POR) 156 pts CHAMPION

2. Oliver Rowland (GBR) 83

3. Jean-Eric Vergne (FRA) 80

4. Mitch Evans (NZL) 71

5. André Lotterer (GER) 71

Play Icon

Formule E Da Costa : "La façon dont nous nous préparons pour les courses est incroyable" HIER À 13:49