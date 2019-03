Sam Bird a perdu sa victoire à l'E-Prix de Hong Kong, pénalisé de cinq secondes pour avoir accroché André Lotterer à la fin de la course. Edoardo Mortara est déclaré vainqueur.

"Je menais la course et je me suis fait percuter assez fort par l'arrière par Sam, qui m'est complètement rentré dedans et a détruit ma suspension et mon pneu. Je l'ai senti d'emblée, mais j'ai tenté de survivre", relate Lotterer pour Motorsport.com. "Mais je n'y suis pas arrivé."

"Il m'a utilisé comme moyen de freinage, et je ne trouve pas ça fair-play. C'est une manœuvre dégoûtante, car nous pilotes savons que ces voitures sont soldies et qu'on peut prendre ce risque. Est-ce juste ? Je ne le pense pas."

Les commissaires ont en tout cas décidé d'infliger à Bird une pénalité de cinq secondes qui le relègue à la sixième place de la course, pénalité qui est provisoire car elle fait encore l'objet de discussions avec les commissaires. "J'imagine qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un contact avec la voiture de tête, qu'elle ait un problème et qu'on gagne la course sans avoir une certaine pénalité", soupire un Bird "dégoûté" à notre micro.

"J'espérais une pénalité différente, telle une pénalité sur la grille de la course suivante. André a appelé ça une manœuvre dégoûtante, mais il n'y avais pas de mauvaise intention. C'est vraiment dommage, je suis sincèrement désolé pour lui. Il méritait sans aucun doute de remporter la course. Je pense que j'étais bien plus rapide que lui, j'avais beaucoup plus d'énergie, mais il menait, et c'est comme ça."

En attendant, remporte sa première victoire en Formule E sur tapis vert, devant Lucas di Grassi et Robin Frijns.