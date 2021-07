Formule E

EPrix de Londres, Course 1 : L'abandon de Bird relance le vainqueur Dennis dans la course au titre

E-PRIX DE LONDRES - Le Britannique Jake Dennis (BMW Andretti) a remporté la Course 1 disputée autour des Docks royaux, samedi. Le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) et le Britannique Alex Lynn (Mahindra), aprti de la pole position, ont complété le podium. Sam Bird (Jaguar), le leader du championnat, a abandonné. Ce denier ne mèene plus qu'avec un point d'avance sur Lynn et deux sur Da Costa.

00:01:56, il y a une heure