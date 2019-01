Jérôme d'Ambrosio vainqueur du Grand Prix de Marrakech, Jean-Eric Vergne 5e

Sam Bird occupait la pole position de cet E-Prix de Marrakech, sa première depuis la saison 2016-17, avec Jean-Éric Vergne à ses côtés et Sébastien Buemi juste derrière. Trois cadors, et ceux qui les entouraient ne manquent pas de potentiel non plus, avec la BMW d'Alexander Sims, la Jaguar de Mitch Evans et le leader du championnat António Félix da Costa qui complétaient le top 6. Le Portugais a été pénalisé de trois places pour une infraction au niveau de la puissance autorisée, laquelle ne concernait toutefois pas son tour lancé en qualifications.

Bird a pris le meilleur envol a l'extinction des feux, mais Vergne a lancé une attaque optimiste par l'intérieur au premier virage et est parti en tête-à-queue, contraignant une partie du peloton à sortir à l'extérieur de cette courbe – dont Buemi et Evans, qui ont chuté aux 14e et 13e rangs respectivement ! Le Français, quant à lui, s'est retrouvé dernier.

Au même moment, Pascal Wehrlein a été percuté par Lucas di Grassi et a été contraint à l'abandon, alors que Stoffel Vandoorne a également dû jeter l'éponge dès le premier tour. La journée catastrophique de HWA a continué avec la crevaison ensuite subie par Gary Paffett, qui a relégué ce dernier en fond de peloton.

Bird menait donc devant Sims, Félix da Costa, Robin Frijns, Jérôme d'Ambrosio et Di Grassi. Buemi, de son côté, a rapidement pris l'avantage sur Evans, lui chipant la 13e place. Quant à Félix da Costa, il a doublé son coéquipier pour la deuxième position au cinquième tour, Sims n'opposant aucune résistance inutile. Enfin, D'Ambrosio a perdu le cinquième rang au profit de Di Grassi.

Après dix des 45 minutes de course (+ 1 tour), Félix da Costa imposait une intense pression au leader Bird, constamment à moins d'une demi-seconde de son adversaire. Avec Sims et Frijns, le top 4 se tenait en une seconde et demie.

Bird dépassé par les BMW et Frijn

AFDC a lancé une première attaque pour la tête au dixième tour, non sans une touchette entre les deux monoplaces, mais sans succès. Quelques instants plus tard, le Portugais a toutefois trouvé l'ouverture au virage 4 – au chausse-pied, mais de manière propre – et son coéquipier lui a emboîté le pas : les BMW i Andretti étaient désormais aux avant-postes.

D'Ambrosio a doublé Di Grassi pour la cinquième place au 13e tour, l'avant de l'Audi étant légèrement endommagé suite au contact du premier tour, mais le top 6 se tenait toujours en quatre secondes. Derrière eux, de nombreux pilotes bataillaient avec le mode attaque, à savoir José María López, André Lotterer, Daniel Abt et Oliver Turvey.

Bird, quant à lui, était en difficulté et a été dépassé par son coéquipier Frijns, résistant un temps à D'Ambrosio avant de céder. C'est alors que Di Grassi, sixième, a été le premier des leaders à activer le mode attaque. Le Champion 2016-17 en a profité doubler Bird. C'est toutefois D'Ambrosio qui était en grande forme, sans mode attaque, en dépassant désormais Frijns pour monter sur le podium provisoire ! Di Grassi a ensuite pris la quatrième place au Néerlandais.

Soucieux de trouver la solution à son manque de rythme momentané, Bird a sacrifié une place pour activer le mode attaque, doublé par López, sur qui il a repris l'avantage quelques secondes plus tard avec autorité.

Da Costa dans le mur, les BMW en mode sabordage

Félix da Costa, Sims et Frijns ont ensuite activé l'attack mode simultanément, et les pilotes BMW ont creusé l'écart sur D'Ambrosio, relégué à plus de quatre secondes après 20 tours de course. Pendant ce temps, le Belge, Di Grassi, Frijns et Bird se tenaient en une seconde dans la lutte pour la troisième place.

À 15 minutes de l'arrivée, les BMW caracolaient en tête avec quatre secondes d'avance sur D'Ambrosio, cinq sur Di Grassi, cinq et demie sur Frijns, six sur Bird, six et demie sur Vergne et huit sur Lotterer. C'est alors que les Virgin ont activé le mode attaque pour la deuxième fois de la course, Frijns et Bird reléguant Di Grassi au sixième rang.

Le Brésilien a perdu une autre place au profit de... Vergne, revenu du diable Vauvert ! Le pilote Techeetah était désormais dans le top 6. C'est alors qu'Alexander Sims a lancé l'assaut sur son coéquipier pour la tête de la course au virage 7, mais les deux BMW se sont accrochées et ont tiré tout droit ! Sims a chuté au quatrième rang alors que Félix da Costa a été contraint à l'abandon ! La voiture de sécurité a neutralisé l'épreuve.

Jérôme d'Ambrosio, dixième sur la grille, héritait de la première place devant Robin Frijns, Sam Bird, Alexander Sims, Jean-Éric Vergne, André Lotterer et Lucas Di Grassi. En raison du chrono qui s'écoulait, de nombreux pilotes ont profité de la neutralisation pour activer le mode attaque une deuxième fois.

Cependant, Sims et Di Grassi l'ont activé un tour plus tard et en ont bénéficié pour la dernière boucle, la seule après la rentrée au stand du Safety Car. Sims a lancé une attaque sur Bird au virage 7 par l'extérieur – comme il l'avait fait sur AFDC –, sans succès, alors que D'Ambrosio a survécu à la pression de Frijns et à un blocage de roue au dernier virage pour s'imposer avec 0"143 d'avance ! Il s'agit de la troisième victoire du Belge en Formule E, sa première depuis l'E-Prix de Mexico 2016 et la première sans bénéficier d'une disqualification. Il prend la tête du championnat grâce à son podium d'Ad Diriyah !