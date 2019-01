e-Prix Santiago - Sam Bird s'impose après la sortie de Sébastien Buemi

37°C dans l'air, 45°C au sol. Sacrée canicule au départ de cet E-Prix de Santiago, départ que Lucas di Grassi n'a finalement pas pris en pole position... parce qu'il a freiné trop fort dans son tour de rentrée au stand en qualifications !

Ce sont donc Sébastien Buemi et Pascal Wehrlein qui occupaient la première ligne devant Daniel Abt et Sam Bird. La hiérarchie n'a pas évolué à l'extinction des feux, avec un premier tour propre pour l'ensemble des concurrents, malgré un certain embouteillage à la chicane ! Bird, quant à lui, a surpris Abt à l'épingle et lui a chipé la troisième place. Le week-end difficile de Tom Dillmann s'est poursuivi lorsqu'il s'est immobilisé au beau milieu de la piste, après avoir été le plus lent en qualifications.

Buemi gère l'attack mode

Après cinq tours de course, Buemi menait avec une seconde et demie d'avance sur Wehrlein, deux et demie sur Bird, quatre sur Abt, six sur Vandoorne, sept sur Mortara et huit sur Sims. Le leader a été le premier pilote à activer le mode attaque, conservant d'extrême justesse la tête de la course à ce moment-là. Il en a profité pour creuser un écart de deux secondes en enchaînant les meilleurs tours en course.

Pendant ce temps, Wehrlein subissait la pression de Bird, qui a ensuite décidé d'activer le mode attaque à son tour, imité par Abt peu après. C'est alors qu'André Lotterer a heurté António Félix da Costa, qui a lui-même envoyé Jean-Éric Vergne en tête-à-queue, dans la seconde épingle, alors que les trois hommes étaient dans le ventre mou du classement !

Bird a parfaitement profité de ses 250 kW pour prendre l'avantage sur Wehrlein au premier virage, l'Allemand activant l'attack mode à son tour dès qu'il a été doublé. Au cœur du peloton, la bataille faisait rage entre les pilotes disposant du mode attaque et les autres. Un Felipe Massa furieux s'est retrouvé tassé contre le mur par Oliver Rowland pour la neuvième place. "Incroyable !" s'est écrié le vétéran brésilien.

Lorsque le drapeau vert a été agité, Bird était sur les talons de Buemi et lui a imposé une pression intense pour la tête de la course. C'est alors que Stoffel Vandoorne a percuté le mur à la sortie du virage 3, endommageant fortement sa monoplace, alors que lui aussi était en mesure de marquer ses premiers points. Un nouveau Full Course Yellow est intervenu pour permettre aux commissaires d'évacuer les imposants morceaux de carrosserie restés sur la scène de l'incident.

Buemi percute le mur !

À mi-course, Buemi, Bird et Wehrlein se tenaient toujours en moins d'une seconde et demie, devançant désormais Alexander Sims, Abt, Mortara et Robin Frijns. Et là, coup de théâtre : Buemi a percuté le mur et a été contraint à l'abandon, carrosserie et suspension endommagées ! Vergne a également abandonné après un tête-à-queue, tout comme Félix da Costa. Terrible journée pour les Champions et candidats au titre !

Héritant de la première place, Bird en a profité pour activer le mode attaque à nouveau, et a creusé une avance de trois secondes sur Wehrlein avant d'en perdre une et demie. Également doté des 250 kW, Abt a lancé une attaque sur Sims pour la troisième place, sans succès. Pendant ce temps, la bataille faisait rage entre Mortara et Frijns en vue du top 5, les deux hommes ayant activé l'attack mode en même temps et luttant sans merci, alors qu'Evans s'est emparé du septième rang devant Lotterer et Rowland. Mais ces derniers avaient encore quatre minutes de mode attaque à utiliser !

Alors qu'il restait cinq minutes + 1 tour et que Wehrlein restait extrêmement proche du leader Bird, il a été indiqué au rookie allemand à la radio : "Dilbagh [Gill, directeur de Mahindra] est satisfait de cette place." Mais Wehrlein a continué d'attaquer malgré cette incitation au calme ! Pendant ce temps, c'est Rowland qui a heurté le mur à son tour et a été contraint à l'abandon.

Les écarts se sont finalement creusés dans les trois derniers tours, alors que Wehrlein subissait des problèmes de température... mais Bird, lui, manquait d'énergie ! Le Britannique a finalement franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, avec 2% d'énergie restant à son actif, pour son huitième succès en Formule E. Une enquête a brièvement été ouverte car sa Virgin aurait été sous le poids minimal à l'arrivée, sans déboucher sur une sanction.

Bird devait être rejoint sur le podium par deux rookies, Wehrlein et Sims, mais ce dernier a été pénalisé de 20 secondes pour avoir heurté Mortara ! Di Grassi, qui a fini neuvième a subi le même sort. C'est donc Abt qui complétait le podium devant Mortara, Frijns, Evans, Sims, d'Ambrosio, Turvey et López – l'Argentin ayant été pénalisé pour consommation excessive d'énergie.

"C'était vraiment dur, le tarmac se désagrège... que puis-je dire, bravo à l'équipe !" s'est exclamé Bird lors de son tour d'honneur. "J'ai commis une énorme erreur au virage 12, j'ai cru que la course était foutue, mais j'y suis arrivé !"