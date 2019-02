Félix da Costa a pris des risques inconsidérés contre Buemi

Si António Félix da Costa a pris la deuxième place de l'E-Prix de Mexico, il reconnaît avoir pris trop de risques dans sa lutte avec Sébastien Buemi : un contact a alors endommagé sa monoplace.

Cinquième sur la grille de départ,

"Je me suis fait une petite frayeur avec Buemi au virage 3 quand j'étais en mode attaque et je croyais devoir le doubler tout de suite, mais finalement je le regrette, car c'était trop risqué", relate le pilote BMW i Andretti pour Motorsport.com. "Je l'ai heurté et mon volant n'était plus droit pendant les 80% de la course qui restaient. Cela aurait pu très mal tourner. J'imagine que nous avons eu un peu de chance. J'ai dû réapprendre à piloter ma voiture, car j'avais à peine besoin de tourner dans les virages à droite, mais à gauche c'était l'inverse. M'y habituer a pris trois ou quatre tours."

Cela n'a pas empêché Félix da Costa d'être présent au sein du quintet qui a dominé la course, si bien qu'il était idéalement placé pour profiter des maux des Nissan e.dams (en panne d'énergie dans le dernier tour). Le Portugais a mis la pression sur les leaders Pascal Wehrlein et Lucas di Grassi dans le dernier tour, et le rookie allemand a coupé la chicane sans s'arrêter, écopant ensuite d'une pénalité de cinq secondes.

Félix da Costa a donc obtenu une deuxième place d'autant plus cruciale qu'après sa victoire à Ad Diriyah, il avait été impliqué dans des accidents lors des deux manches suivantes (dont un avec son coéquipier Alexander Sims à Marrakech, alors qu'il était en tête de l'épreuve). Il avait ainsi enregistré deux abandons.

Cependant, lorsque nous lui demandons s'il aurait eu une approche différente face à Buemi sans les incidents des courses précédentes, Félix da Costa répond : "Je ne pense pas. Je suis content que ce soit arrivé et de m'en être tiré car, je ne dirais pas qu'il faut que je me calme, mais je ne devrais pas tenter des manœuvres risquées si tôt dans la course. Cela ne me paraissait pas risqué [sur le moment], j'ai vu l'ouverture mais il s'est vraiment décalé vers moi un petit peu, et je n'ai pas pu éviter le contact."

"Surtout après les deux dernières courses, je ne devrais pas tenter une telle manœuvre. Mais ça a marché", conclut le nouveau deuxième du classement général.

