Félix da Costa n'a pas peur de défier Vergne "dans son salon"

António Félix da Costa rejoint une écurie DS Techeetah dont Jean-Éric Vergne est le leader clairement établi, mais est convaincu de pouvoir se faire sa place aux côtés du double Champion de Formule E en titre.

Les statistiques récentes de donnent le vertige. Sur les 27 dernières courses de Formule E, le Français a marqué 377 points (le pilote le plus proche est Lucas di Grassi avec 286) et a remporté huit victoires (contre cinq pour Di Grassi, à nouveau son plus proche poursuivant). Vergne est en pleine forme au sein d'une équipe Techeetah qui s'est francisée la saison dernière, nouant un nouveau partenariat moteur avec la marque tricolore DS. Jusqu'à présent, c'est un succès.

Lire aussi :

Le calendrier 2019-20 définitif dévoilé par la FIA

Or, il a fallu remplacer André Lotterer, parti chez Porsche pour 2019-20, et DS Techeetah a fait appel à . Le Portugais, qui reste très largement sur sa meilleure saison en Formule E d'un point de vue statistique, a ainsi décidé de rejoindre le team qui a remporté les deux derniers titres des pilotes avec Vergne.

"Tout le monde me demande si je n'ai pas peur d'aller faire équipe avec JEV, etc, mais je n'ai pas peur : je pense que c'est génial pour moi", commente Félix da Costa auprès de Motorsport.com. "Il est français ; je rejoins un constructeur français avec un pilote français qui vient de remporter le championnat. Je débarque plus ou moins au beau milieu de sa maison, dans son salon !"

Et si le pilote d'usine BMW de longue date – depuis qu'il a quitté le Red Bull Junior Team fin 2013 – délaisse désormais la marque bavaroise, c'est parce qu'il estime devoir "sortir de sa zone de confort".

"Mais ce n'est pas que je voulais partir, bien au contraire", précise Félix da Costa. "Quand on a une équipe qui gagne, et je pense être à un stade de ma carrière où je ne suis pas super jeune – pas vieux, mais pas super jeune –, s'il y a un moment pour tenter un changement majeur dont j'estime qu'il peut me donner davantage d'opportunités de victoire, c'est maintenant. Je ne veux pas faire ça quand j'aurai la trentaine, je ne veux pas faire ça à presque 40 ans. Je pense que c'est le bon moment ; je viens d'avoir 28 ans, c'est le moment de prendre un petit risque et de tenter quelque chose de nouveau."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas