Félix da Costa rejoint Vergne chez DS Techeetah

Le secret le moins bien gardé du paddock n'en est plus un : António Félix da Costa va bel et bien rejoindre l'écurie DS Techeetah pour remplacer André Lotterer, parti chez Porsche.

C'est un nouveau départ pour , qui semble bien parti pour s'installer durablement aux avant-postes en Formule E. Le Portugais, qui a souvent été confronté à des monoplaces peu performantes dans le championnat tout électrique, s'est fait remarquer lors d'une saison 2018-19 où il a joué le titre pour la première fois et marqué quasiment autant de points (99) que lors des quatre campagnes précédentes réunies (109). Ce retournement de situation n'était pas sans lien avec l'implication accrue de BMW dans l'écurie Andretti, Félix da Costa ayant longtemps représenté la marque bavaroise dans plusieurs championnats.

chez DS Techeetah, écurie qui a remporté les deux derniers titres des pilotes avec le Français et a été couronnée chez les équipes la saison dernière. Da Costa explique que, s'il avait dû changer de structure, "alors rejoindre une équipe qui a non seulement gagné cette année, mais aussi l'année dernière, était un choix facile."

António Félix da Costa commencera à travailler le 1er octobre avec DS Techeetah, qui a succédé à Aguri avec qui il a disputé ses deux premières saisons en FE. Il devrait prendre part à un test privé avec la séance collective de Valence en octobre.

"J'étais ici avant, quand c'était Aguri, alors je reviens dans une équipe que je connais bien", explique-t-il auprès de Motorsport.com. "Depuis ils sont devenus Techeetah et avec JEV à bord ils ont vraiment beaucoup progressé, d'abord avec le groupe propulseur Renault, et maintenant avec DS ils ont réalisé d'énormes progrès. C'était donc [un choix] facile."

"Ceci étant dit, bien entendu, il m'a été très difficile de me faire à l'idée de quitter BMW, qui a été ma famille de course depuis que j'ai manqué ma chance en Formule 1 [Da Costa était pilote junior chez Red Bull en F1 en 2012-13, ndlr]. Avec Red Bull, j'ai rejoint BMW en DTM en 2014 et nous avons franchi des étapes importantes : des victoires en DTM, des pole positions, le titre constructeurs, puis des victoires en Formule E, j'ai développé la GTE, nous sommes allés au Mans… Nous avons donc une riche histoire [ensemble] et je suis quelqu'un de très émotif et de très loyal", poursuit Da Costa. "Cela a été très difficile pour moi de me faire à ce changement, mais s'il fallait le faire alors ce ne pouvait être qu'avec DS et Techeetah. Ils sont actuellement l'équipe à batte en Formule E, aussi je suis très heureux de pouvoir m'offrir, ainsi qu'à ma carrière, une équipe aussi victorieuse."

DS Techeetah va ainsi aligner l'un des duos les plus expérimentés du championnat : Vergne et Félix da Costa cumulent 110 départs en E-Prix. Seuls Lucas di Grassi et Daniel Abt, chez Audi Sport Abt Schaeffler, font mieux (116, soit le maximum).

Team principal de DS Techeetah, Mark Preston était aussi en charge d'Aguri lorsque Da Costa y a disputé 17 courses en FE lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016 et remporté notamment l'E-Prix de Buenos Aires en 2015. Il juge "fantastique d'avoir António au sein de l'équipe". Et de poursuivre : "C'est un ami pour nous tous et nous sommes impatients de l'accueillir et de le voir dans les couleurs noir et or de DS Techeetah. Il sera une recrue formidable, et rapide, pour l'équipe, et nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de voir ce que Jean-Éric et António feront en piste l'année à venir."