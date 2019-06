Formule E: 3e victoire pour Vergne, toujours leader du championnat

Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a remporté samedi son troisième E-Grand Prix de la saison à Berne et reste en tête du Championnat des pilotes à deux courses de la fin de la saison.

Déjà vainqueur en Chine et à Monaco cette saison, le pilote de 29 ans s'est imposé sur le fil devant Mitch Evans (NZL/Jaguar) et Sébastien Buemi (SUI/Nissan E.Dams), dans une course marquée par la pluie.

Avec 28 nouveaux points, cette victoire permet à Vergne de compter 32 unités d'avance sur le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) en tête du Championnat. Le pilote français a donc de bonnes chances de conserver son titre.

L'Allemand André Lotterer, 4e de la course avant son déclassement pour n'avoir pas respecté les règles de sortie des stands, rétrograde à la 4e place du général.