Le Britannique Sam Bird (Jaguar) a remporté devant le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing) et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) le second ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite), 2e manche de la saison de Formule E, samedi.

A la lutte avec le poleman Frijns la première partie de la course, Bird (passé de Virgin Racing à Jaguar pendant l'hiver) a finalement pris le meilleur sur son ancien équipier et résisté par la suite à ses poursuivants, avant que la course ne se termine avec quelques minutes d'avance sur un drapeau rouge.