Formule E: Bird (Jaguar) gagne le 2e ePrix de Diriyah, Vergne déclassé

Le Britannique Sam Bird (Jaguar) a remporté devant le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing) et le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) le second ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite), 2e manche de la saison de Formule E, samedi.

Le Français Jean-Eric Vergne, initialement classé 3e, a été pénalisé de 24 secondes pour ne pas avoir pris son deuxième "attack mode" et termine finalement 12e. L'"attack mode" permet à un pilote de disposer de puissance supplémentaire temporairement mais il doit pour ce faire allonger sa trajectoire dans l'un des virages du circuit.

A la lutte avec le poleman Frijns lors de la première partie de la course, Bird (passé de Virgin Racing à Jaguar pendant l'intersaison) a finalement pris le meilleur sur son ancien équipier et résisté par la suite à ses poursuivants, avant que la course ne se termine avec quelques minutes d'avance sur un drapeau rouge.