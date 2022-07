Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), parti en tête, a mené de bout en bout et remporté dimanche la 2e course de Formule Electrique de l'ePrix de New York, devant Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) et Mitch Evans (Jaguar).

Da Costa, sacré champion en 2020, a fait une course parfaite et apporté à DS Techeetah sa première victoire de la saison.

La bonne affaire du jour est pour Vandoorne, le Belge passant en tête du Championnat du monde à quatre manches de la fin de saison.

