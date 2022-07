Formule E: da Costa remporte la 2e course de l'ePrix de New York

Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), parti en tête, a mené de bout en bout et remporté dimanche la 2e course de Formule Electrique de l'ePrix de New York, devant Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) et Mitch Evans (Jaguar).

Da Costa, sacré champion en 2020, est parti en pole position après une lourde pénalité infligée à Nick Cassidy (Envision), vainqueur de la Course 1 samedi, mais dont l'équipe a ensuite fait quelque chose d'interdit sur ses batteries.

Ad

Le Portugais de l'écurie franco-chinoise a pris un excellent départ puis il a fait une course parfaite en gérant au mieux l'énergie de ses batteries, et les passages en "mode attaque" avec un surcroit temporaire de puissance, pour apporter à DS Techeetah sa première victoire de la saison.

ePrix de New York Premier au départ, premier à l'arrivée : Da Costa vainqueur à New York IL Y A UNE HEURE

La bonne affaire du jour est pour Vandoorne, le Belge s'emparant de la tête du Championnat du monde, avec 155 points, à quatre manches de la fin de saison, dont deux auront lieu à Londres dans 15 jours et deux à Séoul, en Corée du Sud, à la mi-août.

Au classement du championnat du monde, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), précédent leader, arrivé 5e samedi puis pénalisé et rétrogradé à la 9e place, a perdu des points précieux. Parti en fond de grille dimanche, suite à un problème mécanique, il a réussi à remonter jusqu'à la 10e place et a pris le point du meilleur tour en course.

Le Français Jean-Eric Vergne, double champion de FE et coéquipier de da Costa chez DS-Techeetah, a vécu un week-end compliqué: victime d'un accident au premier tour, samedi, et d'un autre au dernier tour dimanche, il a perdu du terrain dans la course au titre, dépassé au classement par Evans.

Ce circuit temporaire était à nouveau tracé dans les docks de Brooklyn face aux gratte-ciels de Manhattan.

. Classement de la 2e course de l'ePrix de New York, 12e manche sur 16 du championnat du monde de Formule Electrique:

1. Antonio Felix da Costa (POR/DS-Techeetah)

2. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 0.929

3. Mitch Evans (NZL/Jaguar) à 3.524

4. Alexander Sims (GBR/Mahindra) à 3.631

5. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 4.412

6. Robin Frijns (NED/Envision) à 4.979

7. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 6.233

8. Jake Dennis (GBR/Andretti) à 6.316

9. Andre Lotterer (GER/Porsche) à 6.590

10. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 13.449

...

. Classement provisoire du championnat du monde après 12 courses sur 16:

1. Stoffel Vandoorne (BEL) 155 points

2. Edoardo Mortara (SUI) 144

3. Mitch Evans (NZL) 139

4. Jean-Eric Vergne (FRA) 128

5. Robin Frijns (NED) 104

6. Antonio Felix da Costa (POR) 100

...

dlo/lh

NISSAN MOTOR

Porsche

Jaguar

DAIMLER

Formule E Formule E: da Costa remporte la 2e course de l'ePrix de New York IL Y A 2 HEURES