Formule E: De Vries (Mercedes) premier vainqueur de la saison à Diriyah

Champion de Formule 2 en 2019, De Vries (26 ans) a commencé en Formule E avec Mercedes lors de la saison 2019-2020 et signé son premier podium (2e) lors de la dernière course à Berlin (Allemagne) en août.

Pour l'écurie sino-française DS Techeetah, championne en titre des pilotes et des constructeurs, la partie a été rendue compliquée par un ordre de passage défavorable au début des qualifications, et surtout par un manque de performance en course.

Le champion en titre portugais, Antonio Félix da Costa, 18e sur la grille, et son équipier français Jean-Eric Vergne, 19e, seul double champion de FE, sont remontés aux 11e et 15e places seulement.

"On n'était pas là où on devrait être. Je ne pense pas que ça soit uniquement le moteur (que son écurie n'a pas encore changé cette saison, contrairement à la plupart de ses concurrentes, ndlr), je pense qu'il faut qu'on s'énerve un peu dans l'équipe et qu'on montre les dents", a ensuite exhorté Vergne, sacré en 2017-2018 et 2018-2019.