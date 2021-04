Formule E: De Vries (Mercedes) vainqueur d'un 1er ePrix de Valence improbable

Le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) a remporté samedi le premier ePrix de Valence (Espagne), cinquième manche de la saison de Formule E aux résultats invraisemblables avec seulement neuf pilotes sur 24 classés.

Sur une piste détrempée où accrochages et abandons se sont enchaînés, la voiture de sécurité est sortie à cinq reprises. Or le niveau d'énergie dont disposent les monoplaces est recalculé à la baisse lors de ces neutralisations.

Ayant sous-évalué la distance de la course (le règlement prévoyant 45 min + 1 tour) et donc la quantité d'énergie nécessaire pour la boucler, une partie du plateau s'est retrouvée à manquer de "jus" dans la dernière boucle et à sur-consommer pour finir, ce qui a entraîné une série de disqualifications.

Ce fut notamment le cas du poleman et leader depuis le premier tour, le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), 7e sur la ligne puis disqualifié. Pas celui de De Vries, qui en a profité pour le dépasser au début de l'ultime tour.

"Nous avons été plutôt conservateurs (dans la gestion de notre énergie, ndlr) et ça a payé", a commenté le Team Principal du vainqueur, Ian James, quand De Vries lui-même a estimé qu'un tel scénario restait "prévisible" d'un point de vue stratégique.

L'avaient également anticipé le Suisse Nico Müller (Dragon-Penske), deuxième, et la seconde Mercedes de Stoffel Vandoorne, troisième et "vraiment surpris d'être là".

Le Belge s'élançait en effet dernier sur la grille, disqualifié des qualifications pour une infraction au règlement sur le nombre de pneus utilisés, après avoir signé la pole.

En conséquence, De Vries, déjà vainqueur du premier ePrix de la saison à Diriyah (Arabie Saoudite), reprend la tête du classement des pilotes avec neuf longueurs d'avance sur Vandoorne et quatorze sur le précédent leader, le Britannique Sam Bird (Jaguar).

Sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, c'était la première fois que la Formule E courait sur un tracé permanent plutôt que sur une piste urbaine et temporaire. Le lieu ne lui est toutefois pas inconnu, le championnat de monoplaces électriques y organisant ses essais d'avant-saison depuis trois ans.

Une revanche est programmée au même endroit dimanche à 14h00, sous une météo de nouveau incertaine.

. Classement du 1er ePrix de Valence:

1. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 24 tours en 48:20.547

2. Nico Müller (SUI/ Dragon-Penske) à 13.128

3. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 34.886

4. Nick Cassidy (NZL/Virgin Racing) 36.903

5. René Rast (GER/Audi-Abt) 51.650

...

9. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 4:19.582

Norman Nato (FRA/Venturi) non classé

. Classement des pilotes après 5 manches (sur 15):

1. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 57 pts

2. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 48

3. Sam Bird (GBR/Jaguar) 43

4. Robin Frijns (NED/Virgin Racing) 43

5. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 39

...

10. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 27

23. Norman Nato (FRA/Venturi) 1

