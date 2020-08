Formule E: deux cas de coronavirus détectés avant la reprise à Berlin

-

Deux cas de coronavirus, dont le PDG et le Team Principal de l'équipe Mahindra Racing, ont été détectés en amont de la reprise de la saison 2019-2020 de Formule E à Berlin mercredi, ont annoncé les organisateurs mardi dans un communiqué.

"En date du lundi 3 août, 1.421 personnes avaient été testées négatives et deux positives", indiquent la Formule E et la Fédération internationale de l'automobile (FIA). "Ces deux personnes sont en quarantaine, suivant les instructions des autorités de santé, et continueront de suivre ces procédures."

Formule E Formule E: la grille de départ des six ePrix de Berlin IL Y A 35 MINUTES

Ces deux cas ne devraient toutefois pas avoir d'impact sur l'événement.

Dilbagh Gill, le dirigeant de Mahindra, a lui-même confirmé avoir été testé positif. L'identité de l'autre personne concernée n'a pas été communiquée.

Afin de permettre la reprise et la clôture du championnat, avec six ePrix à huis clos sur le cicuit de l'ancien aéroport de Tempelhof, les 5, 6, 8, 9, 12 et 13 août, la Formule E s'est organisée en "bulle" ne pouvant être intégrée qu'après un test PCR négatif au Covid-19.

"À son arrivée à Berlin, chaque membre accrédité doit observer la distanciation sociale, porter un masque et rester isolé jusqu'à ce que ce soit son tour d'être testé", précisent la Formule E et la FIA.

"Après avoir été testée, chaque personne doit retourner à l'isolement jusqu'à ce qu'elle ait la confirmation médicale que son résultat est négatif. Chaque personne dans la bulle est testée à nouveau tous les cinq à sept jours."

Par ailleurs, l'accès du paddock est limité à 1.000 personnes, contre 5.000 habituellement.

La Formule 1 a rapporté deux cas positifs, extérieurs aux écuries, en marge de son troisième Grand Prix en Hongrie, en juillet, puis le pilote mexicain Sergio Pérez (Racing Point), testé positif à la suite d'un déplacement privé au Mexique, a dû déclarer forfait pour le GP de Grande-Bretagne la semaine passée.

pel/dlo

MAHINDRA & MAHINDRA

Formule E Formule E: marathon à Berlin pour reprendre et boucler la saison IL Y A UNE HEURE