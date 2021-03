Deux ePrix, et non un comme prévu initialement, se tiendront à Rome les 10 et 11 avril, et à Valence (Espagne) les 24 et 25 avril, a annoncé la Formule E dans un communiqué samedi. Cette nouvelle modification du calendrier de la saison 2021, qui a débuté par deux courses à Diriyah (Arabie Saoudite) les 26 et 27 février, fait suite aux derniers développements de la pandémie de Covid-19 et aux restrictions sanitaires qui en découlent.

Dix manches figurent donc pour l'heure au calendrier mais celui-ci est susceptible d'être encore largement modifié. "La suite (...) sera confirmée prochainement", ajoute la FE, qui précise que "toutes les modifications dépendent des restrictions portant sur les voyages ainsi que des protocoles mis en place par les gouvernements locaux".

Dans un contexte de restrictions accrues pour tenter d'endiguer la nouvelle flambée de la pandémie, les grands championnats internationaux de sports mécaniques recentrent actuellement leurs calendriers vers l'Europe. Le Championnat du monde des rallyes (WRC) a annoncé vendredi remplacer le Rallye du Chili par celui de l'Acropole, en Grèce, du 9 au 12 septembre. Or, la Formule E prévoit d'organiser deux ePrix dans la capitale chilienne, Santiago, les 5 et 6 juin.

Le Championnat du monde de Rallycross (World RX), qui dépend du même promoteur que le WRC, a également modifié son calendrier vendredi. Ainsi, la saison 2021 se déroulera uniquement en Europe (Norvège, Suède, Espagne, Allemagne, France, Lettonie et Belgique) de mi-juin à mi-octobre. Dans le Championnat du monde d'endurance moto (EWC), ce sont les 8 Heures de Suzuka et des 12 Heures d'Estoril qui ont été interverties mi-mars. La manche portugaise a été avancée à juillet et celle au Japon reculée à novembre.

Le calendrier provisoire de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule E :

26 février : ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

27 février : ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

10 avril : ePrix de Rome

11 avril : ePrix de Rome

24 avril : ePrix de Valence (Espagne)

25 avril : ePrix de Valence (Espagne)

8 mai : ePrix de Monaco

22 mai : ePrix de Marrakech (Maroc)

5 juin : ePrix de Santiago du Chili

6 juin : ePrix de Santiago du Chili

