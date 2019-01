Formule E/ePrix de Santiago: victoire de Sam Bird, sale temps pour les champions

Le Britannique Sam Bird (Envision) a remporté le ePrix de Santiago en résistant jusqu'au bout samedi à l'Allemand Pascal Wehrlein très pressant, dans une course assez désastreuse pour les quatre précédents champions du monde de la spécialité.

Au classement général, le Belge Jérôme d'Ambrosio, seulement 8e dans les rues de la capitale chilienne, écrasées de chaleur, a conservé la tête du Championnat (44 points), juste devant Bird (43).

Pascal Wehrlein (Mahindra) a brillé et pris la 2e place pour sa deuxième course seulement en Formule électrique. Son compatriote Daniel Abt (Audi) a pris la 3e place, et le point du meilleur tour en course.

Classement du ePrix de Santiago:

1. Sam Bird (ENG/Envision) 47:02.511

2. Pascal Wehrlein (GER/Mahindra) à 6.489

3. Daniel Abt (GER/Audi Sport Abt) à 14.529

4. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 17.056

5. Robin Frijns (NED/Envision) à 20.276

6. Mitch Evans (NZL/Jaguar Racing) à 23.755

7. Alexander Sims (ENG/BMW i Andretti) à 27.590

8. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Mahindra) à 41.984

9. Oliver Turvey (GBR/Nio) à 45.059

10. Jose Maria Lopez (ARG/Geox) à 45.376

...

Classement du championnat du monde après 3 courses (sur 13)

1. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Mahindra) 44 pts

2. Sam Bird (ENG/Envision) 43

3. Antonio Felix Da Costa (POR/BMW) 28

4. Robin Frijns (NED/Envision) 28

5. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 28

...

bdx/sk

