Formule E/ePrix de Santiago: victoire de Sam Bird, sale temps pour les champions

Le Britannique Sam Bird (Envision) a remporté le ePrix de Santiago en résistant jusqu'au bout samedi à l'Allemand Pascal Wehrlein très pressant, dans une course assez désastreuse pour les quatre précédents champions du monde de la spécialité.

Au classement général, le Belge Jérôme d'Ambrosio, seulement 8e dans les rues de la capitale chilienne, écrasées de chaleur, a conservé la tête du Championnat (44 points), juste devant Bird (43).

Pascal Wehrlein (Mahindra) a brillé et pris la 2e place pour sa deuxième course seulement en Formule électrique. Son compatriote Daniel Abt (Audi) a pris la 3e place, et le point du meilleur tour en course.

Mais les précédents champions ont connu une journée pénible. Le Brésilien Lucas DiGrassi, titré en 2017, avait conquis la pole position... avant d'être disqualifié pour une infraction dans son tour de décélération, condamné à s'élancer dernier. Il a fini 12e.

C'est Sébastien Buemi qui a hérité de la pole position et des trois points de bonus au championnat, mais le Suisse, champion en 2016, est parti à la faute en course sur une piste particulièrement sale et a été contraint à l'abandon après un choc contre le mur.

Dans une épreuve très animée, avec de nombreux accrochages, le champion en titre français Jean-Eric Vergne a lui aussi dû renoncer après avoir notamment été accroché en début de course.

Enfin, le Brésilien Nelsinho Piquet, qui avait été le premier champion de Formule électrique en 2015, a terminé hors des points (11e). Son compatriote Felipe Massa, récent retraité de la Formule 1, a abandonné.

bdx/sk

GEOX

MAHINDRA & MAHINDRA

ACCORHOTELS

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG