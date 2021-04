Formule E

Formule E - "L'objectif est d'être le summum du sport auto" : La FE n'a pas fini sa croissance

FORMULE E - Six saisons après sa naissance, la FE continue d'évoluer et de progresser. Pour la première fois, la discipline a été labélisée "Championnat du monde" par la FIA. En pleine essor sur les plans de la compétition, de la popularité et du développement de nouvelles technologies, elle vise encore plus haut.

00:02:38, Hier à 09:36