La nouvelle équipe Mercedes-Benz EQ Formula E Team a conduit le premier test de sa monoplace de Formule E afin de préparer son entrée dans la compétition à l'occasion de la Saison 6, qui débutera le 22 novembre sur le circuit de Ad Diriyah, en Arabie Saoudite.

Le constructeur allemand a tourné lundi et mardi avec Gary Paffett et Stoffel Vandoorne sur le circuit italien italien de Varano. Dans les mains du Britannique et du Belge, la 01 a couvert 218 tours.

"C'était bien de voir l'évolution de l'unité de propulsion depuis le shakedown que j'avais conduit il y a un petit moment, a commenté Stoffel Vandoorne, qui avait roulé fin mars déjà à Varano. Ça fait partie d'un long processus. Il y a du travail et tout le monde en est conscient mais mes premières impressions sont très bonnes. Les fondamentaux sont bons et tout semble bien fonctionner. C'est ce qui compte à ce stade."

"Le professionnalisme et les compétences de l'ingénierie dans l'équipe sont exceptionnels, a ajouté Gary Paffett. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais le test a été très positif. Nous avons bouclé pas mal de kilomètres et la monoplace a été très fiable."