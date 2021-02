Les huit premières manches de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule E, qui débute vendredi et samedi avec le double ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite):

NDLR: la suite du calendrier sera annoncée au début du printemps, selon l'évolution de la pandémie de Covid-19, avec un objectif de treize à quatorze courses. La Formule E devrait poursuivre sa route vers l'Ouest, des Amériques vers l'Asie. Les reports des ePrix de Mexico, New York, Sanya (Chine), Séoul, Berlin et Londres sont à l'étude. L'ePrix de Paris, habituellement couru en avril, ne sera par contre pas disputé et reviendra en 2022.