Le calendrier définitif du championnat du monde de Formule E prévoit au total un programme de 15 courses dans 8 villes différentes, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

Huit courses avaient été annoncées fin février dont quatre ont déjà eu lieu, deux à Diriyah (Arabie saoudite) et deux à Rome. Deux autres doivent se tenir samedi et dimanche à Valence (Espagne) et l'une le 8 mai à Monaco.

Viendront s'y ajouter deux autres à Mexico, deux à New-York, deux à Londres et deux à Berlin.

En revanche, les E-Prix de Marrakech (Maroc) le 22 mai ainsi que celui de Santiago du Chili les 5 et 6 juin ont été retirés du calendrier initial en raison de la pandémie de Covid-19.

Le leader du championnat est actuellement le Britannique Sam Bird (Jaguar).

. Calendrier du championnat du monde de Formule E 2021:

1. Diriyah (Arabie saoudite) 26 février (vainqueur Nyck de Vries)

2. Diriyah 27 février (vainqueur Sam Bird)

3. Rome 10 avril (vainqueur Jean-Eric Vergne)

4. Rome 11 avril (vainqueur Stoffel Vandoorne)

5. Valence (Espagne) 24 avril

6. Valence 25 avril

7. Monaco 8 mai

8. Puebla (Mexique) 19 juin (*)

9. Puebla (Mexique) 20 juin (*)

10. New York City 10 juillet

11. New York City 11 juillet

12. Londres 24 juillet (*)

13. Londres 25 juillet (*)

14. Berlin 14 août

15. Berlin 15 août

* sous réserve d'homologation du circuit

