Le Français Norman Nato (Venturi) a remporté dimanche la deuxième course de l'E-Prix de Berlin, le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) étant couronné champion du monde de Formule électrique à l'issue de la saison 2020/2021.

C'est la première victoire en FE pour le Français de 29 ans.

Mercedes remporte de son côté le championnat constructeurs alors que l'avenir du constructeur allemand dans cette discipline pourrait se révéler incertain.

Nyck de Vries a terminé 8e de la course, ce qui lui a suffi pour conserver la tête du championnat pilotes qu'il occupait déjà avant les deux dernières courses disputées ce weekend sur le circuit tracé sur l'ancien aérodrome de Tempelhof dans la capitale allemande.

Trois de ses principaux rivaux dans la course au titre, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) et le Britannique Jake Dennis (BMW-Andretti) ont été éliminés par des accidents dès le début de la course.

"Il y a eu des hauts et des bas" pendant la saison, a souligné Nyck de Vries, 26 ans, et champion de Formule 2 en 2019. "L'accident au départ nous a beaucoup aidé", a-t-il concédé alors que Edoardo Mortara a percuté lors d'un premier départ Mitch Evans dont la voiture avait calé alors que les deux pilotes pouvaient encore prétendre au titre. Cet accident a provoqué un drapeau rouge et un deuxième départ de la course.

"Deux fois, je pensais être monté sur le podium cette saison avant d'être disqualifié donc j'attendais et c'était très frustrant. Mais aujourd'hui, cela a été une journée parfaite du début à la fin", a souligné Norman Nato qui disputait sa première saison dans la discipline.

L'autre Français engagé en Formule E, Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), termine 11e et hors des points.

La journée de dimanche s'est révélée faste pour le couple formé par Susie et Toto Wolff. La première, qui dirige l'équipe monégasque Venturi, fête la victoire de Norman Nato alors que son époux, qui dirige l'écurie Mercedes en F1, était présent à Berlin pour assister au triomphe de l'écurie du constructeur allemand en Formule E.

La marque à l'étoile pourrait toutefois mettre fin prochainement à son engagement dans cette discipline, a indiqué dimanche le magazine spécialisé Autosport. Le constructeur allemand aurait procédé à des arbitrages dans ses engagements sportifs qui se seraient conclus aux dépens de la FE.

Un autre constructeur allemand, Audi, a déjà annoncé son retrait pour la saison prochaine alors qu'un 3e, BMW, se retirera sous son nom mais continuera de propulser l'écurie américaine Andretti.

La saison 2020/21 était la première à se disputer en tant que championnat du monde alors qu'il ne s'agissait auparavant que d'un championnat FIA. La saison 2022/2023 verra l'introduction d'un nouveau type de monoplaces électriques, la GEN3.

Classement de la Course 2 du E-Prix de Berlin disputée dimanche:

1. Norman Nato (FRA/Venturi) les 45 minutes +1 tour en 1:08.639

2. Oliver Rowland (GBR/Nissan) à 2.270

3. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 2.837

4. André Lotterer (GER/Porsche) à 7.105

5. Alexander Sims (GBR/Mahindra) à 8.453

6. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) à 8.847

7. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 10.473

8. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 11.108

9. René Rast (GER/Audi) à 12.189

10. Tom Blomqvist (GBR/NIO) à 12.679

11. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) à 13.437

. Classement final du Championnat du monde de FE (pilotes):

1. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 99

2. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 92

3. Jake Dennis (GBR/BMW-Andretti) 91

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 90

5. Robin Frijns (NED/Virgin)) 89

6. Sam Bird (GBR/Jaguar) 87

7. Lucas Di Grassi (BRA/Audi) 87

8. Antonio Felix da Costa (POR/DS-Techeetah) 86

9. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 82

10.Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) 80

. Classement final du Championnat du monde de FE (constructeurs):

1. Mercedes 181

2. Jaguar 177

3. DS-Techeetah 166

4. Audi 165

5. Envision 165

6. BMW/Andretti 157

7. Venturi 146

8. Porsche 137

9. Mahindra 132

10. Nissan 97

