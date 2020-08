Formule E: le programme des six ePrix de Berlin

-

Le programme des six ePrix de Berlin, les 5, 6, 8, 9, 12 et 13 août sur le cicuit de Tempelhof, qui clôturent la saison 2019-2020 de Formule E (en heure locale, même heure française):

Mercredi 5 août: 1er ePrix de Berlin (sur le tracé habituel parcouru en sens inverse)

Essais libres 1 entre 08h45 et 09h30, essais libres 2 entre 11h30 et 12h00, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

Jeudi 6 août: 2e ePrix de Berlin (sur le tracé habituel parcouru en sens inverse)

Essais libres 3 entre 11h30 et 12h15, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

Samedi 8 août: 3e ePrix de Berlin (sur le tracé habituel parcouru dans le sens habituel)

Essais libres 1 entre 08h35 et 09h20, essais libres 2 entre 11h30 et 12h00, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

Dimanche 9 août: 4e ePrix de Berlin (sur le tracé habituel parcouru dans le sens habituel)

Essais libres 3 entre 09h45 et 10h30, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

Mercredi 12 août: 5e ePrix de Berlin (sur un tracé plus étroit et tortueux)

Essais libres 1 entre 08h35 et 09h20, essais libres 2 entre 11h30 et 12h00, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

Jeudi 13 août: 6e ePrix de Berlin (sur un tracé plus étroit et tortueux)

Essais libres 3 entre 11h30 et 12h15, qualifications entre 14h15 et 15h20, départ de la course à 19h00 pour une durée de 45 minutes + un tour

