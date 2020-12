Les deux premiers ePrix de la saison 2021 de Formule électrique, prévus les 16 et 17 janvier à Santiago du Chili, sont "reportés", ont annoncé mardi les organisateurs du championnat.

Leur objectif est de reprogrammer les deux épreuves "au plus tard au premier trimestre 2021", précisent-ils dans un communiqué.

Le pays sud-américain a annoncé dimanche la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni, en raison de l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus. Or, plusieurs écuries de Formule E sont installées au Royaume-Uni.

Outre les deux manches chiliennes, qui devaient se dérouler à huis clos, les organisateurs du championnat ont confirmé en octobre deux ePrix à Diriyah (Arabie Saoudite), les 26 et 27 février. Mais le royaume du Golfe a également suspendu les vols internationaux et fermé les accès maritimes et terrestres à son territoire.