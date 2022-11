La nouvelle équipe Maserati MSG Racing de Formule Electrique alignera le Suisse Edoardo Mortara et l'Allemand Maximilian Günther pour la saison 2023, la 9e du Championnat du monde de monoplaces 100% électriques, a-t-elle annoncé jeudi sur son compte Twitter.

Cette écurie qui défendra les couleurs de la marque italienne, filiale du groupe Stellantis, sera basée à Monaco car elle est le fruit d'une alliance avec les activités sportives de Venturi Automobiles, la société du Monégasque Gildo Pastor.

Venturi a réussi une belle saison 2022, avec notamment Mortara comme pilote. Le Suisse de 35 ans, chez Venturi depuis 2018, a pris la 2e place du Championnat du monde de Formule Electrique (FE) en 2021 et la 3e en 2022, remportant au total sept victoires en cinq saisons dans l'écurie monégasque.

Günther, 25 ans, a déjà connu trois équipes en FE, Dragon en 2018, puis BMW Andretti de 2019 à 2021, pour laquelle il a gagné trois fois, et Nissan e.dams en 2022.

Les monoplaces "Gen2" feront place l'année prochaine aux "Gen3", plus légères et plus puissantes. Elles auront davantage d'autonomie que les monoplaces actuelles. Mercedes, championne du monde en 2021 et 2022 avec le Néerlandais Nyck de Vries puis le Belge Stoffel Vandoorne, a décidé de quitter la catégorie.

