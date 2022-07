Le Néo-Zélandais Nick Cassidy a remporté sa première course en Formule électrique en s'adjugeant la première manche de l'ePrix de New York samedi après un final perturbé par la pluie.

Parti en pole position, Cassidy, âgé de 27 ans et qui court en FE depuis l'an dernier, a dominé la course mais a été victime de la pluie qui a commencé à tomber dans les derniers tours de la course.

Celle-ci a été interrompue par un drapeau rouge après de multiples accidents liés à la piste mouillée dont celui de Nick Cassidy et du Belge Stoffel Vandoorne.

Mais le classement a été arrêté avant le dernier tour couvert ce qui a rendu la victoire au pilote néo-zélandais qui roule pour l'écurie Envision. Il devance le Brésilien Lucas di Grassi (Venturi), le Néerlandais Robin Frijns (Envision) et Vandoorne (Mercedes).

Au championnat du monde, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), arrivé 5e samedi, conserve la tête du classement provisoire après cette 11e manche de la saison sur 16 avec 150 points, 13 devant Vandoorne et 22 devant le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah).

Ce dernier a été le grand perdant de cette première course de New York. Après avoir raté ses qualifications, il est parti 16e sur la grille avant d'être victime d'un accident au premier tour et de terminer 18e.

Une 2e course sur le circuit tracé dans les docks de Brooklyn face aux gratte-ciels de Manhattan aura lieu dimanche.

. Classement de l'ePrix de New York, 11e manche sur 16 du championnat du monde de Formule électrique:

1. Nick Cassidy (NZL/Envision): 29 tours en 35:04.095

2. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) à 1.123

3. Robin Frijns (NED/Envision) à 1.671

4. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 3.693

5. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 4.734

6. Sébastien Buemi (SUI/Nissan) à 5.570

7. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) à 5.783

8. Jake Dennis (GBR/Andretti) à 6.595

9. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 7.207

10. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 7.503

. Classement provisoire du championnat du monde:

1. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 150 points

2. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 137

3. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) 128

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 124

5. Robin Frijns (NED/Envision) 96

...

