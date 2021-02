Formule E: première saison dans le club fermé des championnats du monde

L'âge de raison: la Formule E, promue championnat du monde dans sa septième année, lance sa saison 2021 un peu plus tard que prévu avec deux ePrix vendredi et samedi à Diriyah, en Arabie Saoudite.

Après six saisons depuis 2014-2015, la Formule E, qui faisait jusque-là ses preuves comme simple championnat, couronnera en fin d'année ses premiers champions du monde.

Elle accède ainsi au plus haut niveau des compétitions reconnues par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), rejoignant la Formule 1, le WRC (rallyes), le WEC (endurance) et le WRX (rallycross).

Restrictions sanitaires obligent, la catégorie compose son calendrier au fil de l'eau. "La définition de la Formule E est de faire des courses au coeur des villes et, forcément, vu la situation actuelle, ça ajoute de la complexité", rappelle son directeur sportif, Frédéric Espinos, à l'AFP.

Pour l'heure, huit manches sont donc programmées: Diriyah vendredi et samedi, Rome le 10 avril, Valence (Espagne) le 24 avril pour le premier ePrix sur un circuit permanent, Monaco le 8 mai, Marrakech le 22 mai et Santiago les 5 et 6 juin.