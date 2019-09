Formule E: un ePrix à Jakarta le 6 juin 2020

Une course dans les rues de Jakarta (Indonésie), le 6 juin 2020, vient s'ajouter au calendrier de la saison 2019/2020 de Formule E, ont annoncé les organisateurs du Championnat de monoplaces électriques dans un communiqué vendredi.

Les Formule E "évolueront autour du Monumen Nasional sur la place Merdeka, au centre de la ville, sous réserve de l'homologation du circuit et de l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA (Fédération internationale de l'automobile, ndlr)", peut-on lire dans ce texte.

"Le tracé de la piste et la configuration du circuit seront dévoilés ultérieurement, ainsi que le calendrier de la saison mis à jour et la liste complète des dates et destinations pour la saison 2019/20 après la prochaine réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, en octobre (le 4, ndlr)".

Cette saison débutera les 22 et 23 novembre 2019 par un double ePrix en Arabie Saoudite et se terminera les 25 et 26 juillet 2020 à Londres.

Séoul (Corée du Sud) fera également son entrée au calendrier le 3 mai 2020.

Avec l'arrivée en leur nom propre de deux nouveaux constructeurs, Mercedes-Benz et Porsche, le nombre de voitures sur la grille de départ se portera à 24, contre 22 actuellement.

pel/bpa

