Séoul accueille pour la première fois deux courses de Formule E samedi et dimanche, offrant au championnat du monde un dénouement au coeur de son ancien site olympique.

Quatre pilotes sont encore mathématiquement en lice avant les 15e et 16e courses de la saison, mais le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), leader avec 36 points d'avance, est le grand favori pour s'offrir un premier titre mondial.

L'ancien pilote de McLaren en Formule 1 (2017-2018), âgé de 30 ans, n'est pas le plus victorieux cette saison, avec un seul ePrix remporté, mais il est le plus régulier.

"Je préfère être à ma place qu'à celle de n'importe qui d'autre, mais je dois garder les pieds sur terre", a-t-il nuancé.

Son premier poursuivant, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), compte lui trois succès, mais quatre zéros pointés, dont son abandon lors de la dernière étape, fin juillet à Londres, à cause d'un problème mécanique.

Troisième à 41 points, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) a lui aussi gagné trois courses mais pèche aussi par irrégularité.

Avec 58 points à remporter au maximum lors des deux dernières courses -- 25 par victoire plus trois pour la pole position et un pour le meilleur tour en piste --, Evans et Mortara préservent toutefois un espoir de titre.

Pour le quatrième, Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), si le titre est encore jouable sur le papier, il faudrait en revanche un miracle. "JEV" a 57 points de moins que Vandoorne: pas une grande marge de manoeuvre pour aller chercher un troisième titre après ceux de 2018 et 2019.

- Les adieux de Mercedes -

Champion l'an dernier, le Néerlandais Nick de Vries roulera lui pour l'honneur. A la huitième position, celui qui est aussi pilote de réserve de l'écurie de F1 Mercedes voudra offrir un beau finish électrique à la marque à l'étoile.

Mercedes quitte en effet la discipline en cette fin de saison, imitant BMW et Audi fin 2021. Elle sera remplacée par McLaren, avec également l'arrivée de Maserati en 2023, saison qui marquera l'arrivée d'une troisième génération de monoplaces, plus rapides et fiables.

Pour dire au revoir à la "Gen2", c'est dans la capitale sud-coréenne que la Formule E a installé son paddock. Le circuit urbain de Séoul accueille pour la première fois les bolides électriques, sur un tracé dessiné au coeur du site olympique des Jeux de 1988.

Pendant les 22 tours de 2.618 km, les pilotes passeront notamment à l'intérieur même du stade olympique.

