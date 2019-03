Formule E: victoire controversée de Sam Bird à Hong Kong

Le Britannique Sam Bird (Envision) a remporté dimanche le ePrix de Hong Kong et s'est hissé en tête du championnat, mais son succès a été entaché d'une manoeuvre très limite à quelques secondes de l'arrivée.

Sam Bird occupait la 2e place et livrait une belle bagarre à Andre Lotterer (Techeetah), en tête, mais le Britannique a heurté l'arrière de la monoplace de l'Allemand lors d'un freinage dans l'avant-dernier tour. Conséquence: la roue arrière droite de Lotterer a crevé et au lieu d'une victoire qui lui tendait les bras, il a dû abandonner à quelques encablures du drapeau à damier, totalement dépité.

Sam Bird a affirmé après l'arrivée que sa manoeuvre était involontaire mais les commissaires ont ouvert une enquête, et une pénalité ultérieure n'est pas à exclure. Il est toutefois monté sur la plus haute marche du podium devant le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), 2e, et le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi), 3e.

Le Britannique, déjà vainqueur à Santiago fin janvier, empoche également le point du meilleur tour en course et effectue une excellente opération au championnat. En effet, le Belge Jérôme d'Ambrosio (Mahindra), en tête du classement en arrivant à Hong Kong, a été pris dans un carambolage dès le premier tour et a abandonné.

Le Belge Stoffel Vandoorne (HWA) s'était adjugé la pole position sous des trombes d'eau mais a dû abandonner lui aussi dans une course très mouvementée, disputée sur une piste piégeuse allant en s'asséchant. L'épreuve a été interrompue par un drapeau rouge pour évacuer les voitures impliquées dans le carambolage du premier tour, et la voiture de sécurité est entrée en piste à deux reprises en fin d'épreuve.

Classement du ePrix de Hong Kong:

1. Sam Bird (GBR/Envision) 59:34.425

2. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 1.694

3. Lucas Di Grassi (BRA/Audi) 2.682

4. Robin Frijns (NED/Envision) 3.230

5. Daniel Abt (GER/Audi) 3.679

6. Felipe Massa (BRA/Venturi) 4.952

7. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 5.711

8. Gary Paffett (GBR/HWA) 6.062

9. Oliver Turvey (GBR/NIO) 7.318

10. Antonio Felix Da Costa (BMW) 8.186

...

Classement du Championnat du monde de Formule E après le 5e ePrix (sur 13):

1. Sam Bird (GBR/Envision) 71 points

2. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Mahindra) 53

3. Lucas Di Grassi (BRA/Audi) 49

4. Antonio Felix Da Costa (BMW) 47

5. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 45

...

