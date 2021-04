Le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), déjà double champion de Formule Electrique, a remporté samedi le E-Prix de Rome, devant les Jaguar du Britannique Sam Bird, qui passe en tête du Championnat du monde, et du Néo-Zélandais Mitch Evans.

C'est la première victoire de Vergne cette saison, après deux courses frustrantes disputées en nocturne à Diriyah (Arabie Saoudite), en février, et surtout un déclassement dans la Course 2 qu'il avait terminée troisième.

C'est aussi sa 10e victoire en FE, soit autant que Bird et Lucas di Grassi, deux autres ténors de cette discipline qui porte pour la première fois cette saison le prestigieux label "Championnat du monde" de la FIA.

Cinquième des qualifications, le pilote de DS Techeetah a d'abord profité d'un accrochage en tout début de course entre Stoffel Vandoorne (Mercedes), parti en pole position, et André Lotterer (Porsche), pour grimper au 2e rang derrière di Grassi (Audi), l'un de ses rivaux historiques en FE.

Le duel a tenu toutes ses promesses et Di Grassi est resté devant mais une casse de sa transmission, à quelques minutes de la fin, a permis à "JEV" de passer en tête.

Le ralentissement brutal de l'Audi du Brésilien a provoqué un gros accrochage entre les deux Mercedes EQ de Vandoorne, surpris, et de son coéquipier néerlandais Nyck de Vries, qui avait remporté la manche d'ouverture à Diriyah.

A cause de la présence de débris sur la piste, la course s'est terminée au ralenti derrière la voiture de sécurité, elle-même électrique. Robin Frijns (Virgin) et Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) ont complété le Top 5. Evans avait auparavant signé le meilleur tour en course et récupéré un point de bonus.

Bird prend la tête du championnat du monde, car il avait gagné la deuxième course disputée à Diriyah. Il a quitté cet hiver son écurie historique, Virgin, pour rejoindre les rangs de Jaguar et s'affiche déjà comme l'un des principaux candidats au titre.

Vergne peut être très content de sa journée car elle avait très mal commencé avec un gros accident lors des essais libres du matin. Ses mécaniciens ont fait un travail de titans pour reconstruire sa voiture, la nouvelle DS E-Tense FE21, qui faisait sa première sortie en compétition à Rome.

Classement du 1er ePrix de Rome, 3e manche de la saison:

1. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 24 tours

2. Sam Bird (GBR/Jaguar)

3. Mitch Evans (NZL/Jaguar)

4. Robin Frijns (NED/Virgin)

5. Sebastien Buemi (SUI/Nissan)

6. René Rast (GER/Audi)

7. Pascal Wehrlein (GER/Porsche)

...

12. Norman Nato (FRA/Venturi)

Classement du championnat du monde des pilotes après 3 manches:

1. Sam Bird (GBR/Jaguar) 43 points

2. Robin Frijns (NED/Virgin Racing) 34 pts

3. Nyck de Vries (NED/Mercedes) 32 pts

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 31 pts

5. Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 25 pts

...

