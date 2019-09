Grosjean visait un programme DTM/FE s'il avait dû quitter la F1

Romain Grosjean a indiqué qu'il aurait travaillé à un passage en DTM, possiblement en alliant ce programme à de la Formule E, s'il n'avait pas assuré son baquet en Formule 1 l'année prochaine.

Grosjean a été choisi par Haas pour faire équipe avec mais a préféré privilégier la stabilité au vu des difficultés qu'elle rencontre cette année.

Même si le Français a toujours indiqué que sa priorité était de rester en F1, il a reconnu à Monza qu'il pouvait "envisager la Formule E" si sa carrière en Grand Prix s'achevait. Le numéro 8 avait déclaré à l'époque être attiré par le fait que "gagner le championnat [y] est possible, ce qui n'est pas le cas en F1 si vous n'avez pas de Mercedes ou de Ferrari", tout en lançant de façon assez mystérieuse que la FE n'était pas forcément "l'option B".

Deux semaines plus tard, suite à l'annonce de sa prolongation, il a dévoilé ce qui aurait pour lui constitué l'option préférentielle : le DTM. "J'ai pensé : est-ce que je veux continuer en Formule 1, en sachant qu'il y a une toute petite chance que je gagne le championnat, ou est-ce que je veux aller dans un championnat où je sais que je peux gagner le titre ? J'ai toujours été passionné de DTM, depuis la Formule 3 en 2006 [qui courait en même temps que le championnat de tourisme allemand, ndlr], c'est un super championnat et les voitures sont belles."

Le DTM et la FE sont parmi les championnats qui accueillent le plus d'anciens de la Formule 1. Timo Glock et Paul di Resta sont des vainqueurs dans la discipline allemande et y courent encore, alors que Sébastien Buemi et Jean-Éric Vergne, ainsi que Felipe Massa, comptent parmi les contemporains de Grosjean en F1 à disputer la Formule E, les deux premiers cités ayant même été sacrés champions. Le fait d'allier FE et DTM n'est pas une nouveauté, mais c'est une chose que les pilotes font de moins en moins en raison des conflits de dates.