Günther remplace Félix da Costa chez BMW i Andretti

Comme le voulait la rumeur, António Félix da Costa va quitter BMW i Andretti Motorsport pour la saison 2019-20 de Formule E, et c'est Maximilian Günther qui va le remplacer.

Auteur d'une première campagne en Formule E solide malgré une Penske EV-3 peu compétitive et un avenir constamment incertain chez Dragon Racing, a suffisamment impressionné pour obtenir ce baquet chez BMW. L'Allemand a marqué 20 points en dix courses la saison dernière, à comparer aux trois unités inscrites par son coéquipier José María López sur 13 manches ; le voilà désormais de retour avec la marque bavaroise, lui qui avait été vice-Champion de la Formula BMW Talent Cup en 2011.

"BMW i Andretti Motorsport a réalisé une solide première saison [en tant qu'écurie d'usine] en Formule E, a remporté la toute première course et a joué le titre jusqu'au bout", souligne Günther. "C'est pourquoi ce transfert est une décision fantastique pour moi. C'est génial de courir pour BMW à nouveau. C'est là que tout a commencé pour moi en monoplace en 2011."

"Nous avons suivi les performances de Maximilian de très près la saison dernière, et il est régulièrement parvenu à tirer le maximum de son package", renchérit Jens Marquardt, directeur de la compétition chez BMW. "Grâce à cela, il a obtenu des résultats impressionnants."

L'identité du coéquipier de Günther sera révélée dans les semaines à venir, mais part favori, ne serait-ce que pour assurer la continuité avec la saison passée mais aussi en raison du potentiel qu'il a démontré... malgré l'absence de résultats probants, outre sa pole position et son podium lors de la dernière course à New York.

