Hartley va tester la Porsche en FE

L'ancien pilote de Formule 1 Brendon Hartley va faire partie du programme de développement de Porsche en Formule E, alors que la marque prépare son arrivée pour la saison 2019-20.

Porsche a confirmé que le double Champion du monde d'Endurance allait tester sa nouvelle monoplace de FE aux côtés de Neel Jani, qui a été confirmé comme premier titulaire de Porsche pour la saison prochaine. Un porte-parole de Porsche a fait savoir : " reste sous contrat, donc cela a du sens d'utiliser son expérience pour le programme FE."

Voir aussi :

Photos - Premiers tours de roue pour Porsche en Formule E

Hartley a révélé qu'il avait déjà commencé à travailler sur le simulateur dans cette optique : "Je vais être fortement impliqué dans le développement de la voiture et j'ai déjà passé quelques journées dans le simulateur. J'ai hâte de piloter la voiture, ça devrait être pour bientôt."

La Porsche a fait ses premiers essais lundi dernier après un shakedown la semaine précédente, à chaque fois sur sa piste de Weissach. "Il y avait beaucoup de systèmes à tester, mais c'étaient de bons essais qui ont montré que tout allait dans la bonne direction", indique Fritz Enzinger, directeur de la compétition chez Porsche.

Les tests de la semaine dernière étaient la première des 15 journées autorisées pour chaque constructeur avant les essais collectifs de pré-saison ; Neel Jani était au volant. Porsche fera deux nouvelles journées d'essais fin mars avec Jani, cette fois sur le Circuit de Majorque. L'écurie utilisera aussi la piste de Calafat en Espagne métropolitaine qui, comme celle de Majorque, a été employée par plusieurs autres équipes.

Porsche ne compte pas nommer de second pilote avant que la première course de la saison 2019-20 n'approche et examine encore la possibilité de faire signer un pilote de Formule E actuel.