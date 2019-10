James Calado complète le line-up Jaguar

James Calado rejoint Mitch Evans chez Jaguar et va faire ses débuts en Formule E pour la saison 2019-20.

Arrivé chez Jaguar en cours de saison passée, qui s'empare du second baquet Jaguar. Il fait son retour en monoplace après six ans d'absence, depuis la saison 2013 de GP2 Series, où il avait pris la troisième place. Depuis lors, Calado s'illustre en GT avec Ferrari dans divers championnats, sacré en WEC en 2017 et vainqueur au Mans cette année dans la catégorie GTE Pro. La Formule E sera toutefois un défi bien différent.

"Ce baquet était l'un des plus convoités en Formule E, et je suis extrêmement fier qu'on me l'ait proposé", se délecte celui qui a participé aux essais privés menés par Jaguar cet été. "Jaguar est une marque emblématique du sport automobile, et faire partie de cette écurie en Formule E est une très bonne opportunité pour moi. Bien que les courses électriques me soient nouvelles, je suis convaincu que mon expérience en monoplace me permettra d'obtenir de très bons résultats pour l'équipe. Les attentes sont élevées."

Directeur d'équipe, James Barclay ajoute : "L'expérience de James [Calado] dans diverses formules et sa vitesse pure seront de grands atouts pour l'équipe. Nous avons appris comment gagner la saison dernière et nous avons soif de nouvelles victoires. Pour avoir du succès en Formule E, il faut deux pilotes capables de se battre pour le podium à chaque course. Avec Mitch et James, nous pouvons bâtir sur les succès de la saison dernière en signant encore plus de points, de podiums et de victoires."

Il reste à savoir si Calado devra être remplacé pour l'E-Prix de Sanya, qui aura lieu en même temps que les 1000 Miles de Sebring, en WEC, où il reste engagé avec AF Corse. Le Britannique a justement un nouveau coéquipier en Endurance, puisque l'ancien, , a été écarté en raison des conflits de date initialement annoncés avec la Formule E et du contrat prioritaire de l'Anglais avec Envision Virgin Racing.

Quoi qu'il en soit, on retrouve donc chez Jaguar un duo composé de Calado et ; les deux hommes se connaissent bien pour s'être côtoyés en GP2 en 2013 mais aussi en GP3 en 2011, où ils avaient fini premier et deuxième lorsque le néo-zélandais était devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du championnat, à l'âge de 16 ans seulement, à Barcelone. Calado avait ensuite accroché le titre honorifique de vice-Champion derrière un certain Valtteri Bottas.

James Calado et Mitch Evans sur le podium en GP3