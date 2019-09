La base de données de la FIA désormais accessible aux fans !

Le site FIA.com active aujourd'hui son nouveau service développé par Motorsport Stats (Motorsport Network), fournisseur officiel FIA de résultats de sports mécaniques et de bases de données de statistiques.

Londres – 25 septembre 2019 – La Fédération Internationale de l'Automobile, organisme mondial qui régit les sports mécaniques, ainsi que la branche Motorsport Stats, du groupe Motorsport Network, sont fiers d'annoncer la mise à disposition auprès des fans de la base de données et de statistiques créée conjointement, désormais opérationnelle.

Depuis sa désignation par le Président de la FIA, Jean Todt, lors de la Conférence Sportive de la FIA 2019 de Sun City, en Afrique du Sud, Motorsport Stats a développé un site internet à l'ergonomie modulaire permettant de regrouper des données historiques ainsi que les futurs résultats des championnats de premier plan.

D'accès gratuit, le site officiel des résultats de la FIA couvre 17 championnats, dont le Championnat du Monde FIA de Formule 1 de 1950 à nos jours, et offre un accès complet à toutes les données chiffrées des Championnats du Monde FIA, qu'ils soient encore existants ou non, de tourisme, rallye ou endurance.

Motorsport Stats représente la plus complète des banques de données, conçue sur la base de la référence de l'industrie, Forix. Chaque saison, l'équipe composant la base de données de Motorsport Stats capte et analyse les données et les résultats de plus de 50 événements par week-end sur différents fuseaux horaires.

Motorsport Stats fournit aux fédérations, promoteurs, équipes, sponsors et médias des sites de résultats accessibles simplement et des produits enrichis de données tels que des outils de publication automatisés pouvant alimenter les réseaux sociaux, et fournit également des services d'analyses de résultats et de données par le biais de solutions API. Motorsport Network se veut un partenaire dans la création de contenu de qualité et fiable et propose une vaste gamme de solutions en qualité de consultant et fournisseur de services à l'industrie.

Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l'Automobile :

"Je me réjouis particulièrement d'annoncer le lancement du site internet des résultats et statistiques des championnats FIA. Ce nouveau site internet protège une partie essentielle des composantes des championnats FIA majeurs et rend cette ressource disponible gratuitement auprès des fans, des médias et de toute personne intéressée par les sports mécaniques à la recherche d'une compilation fournie de résultats et classements. Je suis certain que les fans du monde entier sauront l'apprécier et je leur souhaite une expérience enrichissante."

James Allen, Directeur des Opérations Mondiales, Motorsport Network :

"Il s'agit d'un grand jour : ensemble, avec nos collègues de la FIA, nous avons créé un nouvel outil merveilleux pour les fans de sport automobile et de rallye, qui leur permet d'interagir avec le sport et de s'en rapprocher. Nous sommes fiers de la qualité et la profondeur de nos statistiques et de notre système de base de données et sommes honorés d'avoir reçu la confiance de la FIA sur cette importante mission."