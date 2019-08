La FE et la FIA veulent éliminer les chicanes serrées

La Formule E et la FIA travaillent actuellement pour éliminer le besoin de chicanes serrées sur les circuits, après plusieurs accidents remarqués dans de tels virages lors de la saison 2018-19.

Les chicanes serrées sont utilisées sur de nombreux circuits de Formule E en raison du fait que ceux-ci se trouvent en ville, mais les contacts s'y sont multipliés au début des courses de la première saison de l'ère Gen2, en raison de monoplaces plus longues qu'auparavant. Par exemple, un carambolage au premier virage à Berne a obstrué la piste et provoqué une longue interruption au drapeau rouge.

Les pilotes ont critiqué la décision d'utiliser de tels virages en tout début de course, mais Scot Elkins, directeur de course de la Formule E, explique à Motorsport.com que les organisateurs du championnat n'avaient "nulle part ailleurs qui ait du sens pour la grille de départ". Elkins ajoute : "Je pense que nous savions tous qu'il allait en être ainsi."

"C'est quelque chose sur quoi nous travaillons pour la saison prochaine – ne pas avoir de telles chicanes. Jamais au premier virage, car c'est une très mauvaise idée. Le problème était le tracé de la piste. La clé est que sur certains circuits, quand la ligne de départ et la ligne d'arrivée ne sont pas au même endroit, nous avons ce qui s'appelle un tour 0."

"C'est la conséquence de la manière dont la réglementation est écrite ; à Berne, par exemple, nous avons dû trouver un endroit différent pour [la grille de départ]. C'est pareil à Paris, elle est un peu plus loin que la ligne d'arrivée. Sur un circuit permanent, c'est très facile à faire en raison de l'entrée et de la sortie des stands. Pour nous, selon la configuration de la pitlane, l'entrée et la sortie peuvent être très proches l'une de l'autre."

"Or, selon la réglementation, la ligne d'arrivée doit être entre les lignes de Safety Car 1 et 2, c'est-à-dire l'entrée et la sortie des stands. Nous devons parfois mettre la grille de départ ailleurs, car ça ne fonctionne pas à certains endroits. Berne en est le meilleur exemple, parce qu'il y a des virages incurvés entre les lignes de Safety Car 1 et 2. Cela fait partie des difficultés des circuits urbains, et du respect de la réglementation qui a été écrite."

PDG adjoint de la Formule E, Alberto Longo confirme à Motorsport.com que réduire l'utilisation de ces chicanes problématiques est "le principal objectif pour nous la saison prochaine, avec la FIA" : "[La FIA] homologue le circuit que nous proposons après avoir fait une étude de faisabilité de la ville. Mais je pense que nous devons travailler ensemble bien davantage pour éviter ces chicanes contre-nature qui sont créées dans certaines villes et provoquent des drapeaux rouges et de gros retards."