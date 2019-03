La Formule E annonce le retour de l'E-Prix de Londres

Un accord a été trouvé pour organiser à nouveau une manche de Formule E dans la capitale britannique, sur un nouveau circuit.

La Formule E va faire son grand retour à Londres la saison prochaine, avec une double manche qui fera office de finale. L'exercice 2019-2020 se conclura sur les bords de la Tamise, sur un ancien dock et autour du centre des expositions et palais des congrès ExCeL London.

Le 25 et le 26 juin 2020, l'E-Prix de Londres empruntera dans le sens des aiguilles d'une montre un tracé de 2,4 km, avec 23 virages. Il s'agit du deuxième circuit londonien mis en place pour la Formule E à Londres, puisque la catégorie s'était établie en 2015 et 2016 à Battersea Park.

Ces deux rendez-vous avaient été couronnés de succès, mais l'avenir de l'événement s'était assombri suite à une opposition des résidents, en dépit d'un accord avec le championnat qui aurait permis de prolonger le contrat.

"C'est très enthousiasmant de faire revenir l'ABB FIA Formula E Championship et la course électrique au Royaume-Uni", se félicite Alejandro Agag, PDG de la Formule E. "Tout championnat adorerait avoir une épreuve dans Londres, et c'est notre souhait depuis un certain temps maintenant. Nous sommes ravis d'avoir trouver un nouveau lieu d'accueil avec les Royal Docks et l'ExCeL London."

"Nous avons des fans connaisseurs et de plus en plus nombreux au Royaume-Uni, et cette course vient s'ajouter à un été fantastique d'événements sportifs de classe mondiale. Nous espérons que les Londoniens pourront en être fiers. La Formule E revient en Grande-Bretagne et cela dépasse le cadre de la course, car c'est aussi un message fort pour que Londres s'attaque à la pollution de l'air et fasse la promotion de technologies propres ainsi que de la mobilité électrique."

Ce nouveau circuit, ainsi que la date de l'E-Prix, doivent encore recevoir la ratification du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.