Une nouvelle monoplace inspirée des avions de chasse: le championnat du monde de Formule E a présenté jeudi sa nouvelle génération de voitures électriques, plus durable et au design revisité, en marge du 5e E-Prix de Monaco prévu samedi.

Produits avec des matériaux naturels partiellement présents dans les pneus, les batteries et la carrosserie, "chaque aspect de la production de la Gen3 (pour "troisième génération", ndlr) a été repensé, redessiné et reconstruit pour s'assurer que la voiture établit la référence en matière de courses durables et hautes performances sans compromis", ont expliqué la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule E dans un communiqué commun.

La Gen3, avec ses courbes très droites, est inspirée de la forme aérodynamique d'un avion de chasse. Elle est "la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace des voitures de course électriques jamais conçues", se targuent les deux organisations.

Les nouvelles voitures seront en effet plus efficientes grâce à une augmentation de la régénération autonome de la batterie, portée par un moteur rajouté à l'avant pour récupérer l'énergie - et ne comporteront plus de frein à l'arrière car la force de ce moteur va être utilisée pour pouvoir freiner.

Les Gen3 sont attendues dès la saison prochaine sur les circuits urbains.

En attendant les nouveautés de la Gen3, les bolides de Formule E ont déjà eu droit cette saison à un petit lifting avec un surplus de puissance (220 kW contre 200 l'an dernier et ponctuellement 250 contre 235 quand le "mode attaque" est actionné).

La saison prochaine, leur puissance atteindra les 600 kw, grâce au moteur rajouté à l'avant, et leur vitesse de pointe dépassera 322 km/h, promet la Formule E.

La discipline, qui se targue d'avoir atteint la neutralité carbone (via un mécanisme de compensation de ses émissions), fixera par ailleurs, dès la saison prochaine, un plafond budgétaire d'abord fixé à 13 millions d'euros par saison et par équipe, soit dix fois moins que le nouveau plafond des écuries de F1.

