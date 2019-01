Le promoteur du GP de Russie veut un E-Prix en 2020 à Saint-Pétersbourg

Le promoteur du Grand Prix de Russie de F1 souhaite l'organisation d'une épreuve de l'ABB FIA Formule E à Saint-Pétersbourg en 2020.

Sergey Vorobyev, le directeur général adjoint du promoteur de Sotchi en F1, Rosgonki, a expliqué que son organisation est en discussion commerciale avec le PDG de la FE, Alejandro Agag. "Nous envisageons d'organiser une course de Formule E à Saint-Pétersbourg, à partir de 2020", a-t-il déclaré pour Motorsport.com.

"Étant donné qu'il y aura des matchs de l'UEFA Euro à Saint-Pétersbourg en 2020, et qu'il y a le traditionnel Forum économique international dans la même ville, nous sommes actuellement en train de chercher, conjointement avec les organisateurs [des autres événements], de possibles dates et discutons en parallèle des conditions commerciales."

"Notre plan A est une course à Saint-Pétersbourg, au printemps ou à l'été 2020. Et à partir de là, nous espérons que ce sera chaque année. Actuellement, nous avons quatre circuits développés, et soit l'un d'entre eux sera choisi soit il s'agira d'une combinaison ; ça se produira quand la Formule E fera une visite technique officielle à Saint-Pétersbourg, qui aura lieu après qu'il y ait eu accord sur les aspects commerciaux."

"Mais vraiment, nous y sommes presque, et je suis très heureux de négocier avec Alejandro Agag. D'une certaine manière, ça me rappelle le travail avec Bernie Ecclestone, dont le départ a été malheureux. C'est super de voir une personne avec un véritable esprit entrepreneurial, une personne qui est seule responsable de ce qui se passe dans son championnat. Les négociations avec lui ne sont pas faciles, mais je suis certain qu'elles sont tout aussi agréables pour les deux parties et qu'elles aboutiront à un résultat."

La FE a couru en Russie auparavant, avec l'E-Prix de Moscou qui s'est tenu en juin 2015, durant la première saison de la discipline. Interrogé sur la possibilité de revoir la FE dans la capitale russe, Vorobyev de déclarer : "Moscou n'est pas une priorité Nous sommes reconnaissants envers les organisateurs de la course de Formule E de Moscou en 2015, ils ont vraiment tracé le chemin pour la Formule E en Russie, mais actuellement je crois que Saint-Pétersbourg est la ville idéale pour développer la Formule E en Russie."

"Et étant donné qu'il y a un intérêt pour un F1 Live dans les rues de la ville pendant la semaine de la course pour les habitants de Moscou, je pense que nous pourrions avoir une combinaison idéale d'événements en 2020. [Ce serait] une course de Formule E à Saint-Pétersbourg, le F1 Live à Moscou et le Grand Prix de Russie, l'événement principal, à Sotchi."

Même si la FE ne commente pas chaque actualité en lien avec une potentielle nouvelle course, les informations de Motorsport.com semblent indiquer que le championnat serait intéressé par un retour en Russie. Agag nous avait déclaré le mois dernier qu'il "aimerait vraiment" travailler avec Rosgonki sur une épreuve à Saint-Pétersbourg.