Les débuts de Massa en FE sont-ils si mauvais que ça ?

Coéquipiers chez Sauber lors de la saison 2005 de Formule 1, Jacques Villeneuve et Felipe Massa ont des points communs en Formule E.

"À la dernière course, les choses allaient mieux. Nous avions deux voitures – même trois avec [l'équipe cliente] HWA – dans le top 10 en qualifications. En course, malheureusement, [Maximilian Günther] m'a poussé dans le mur et a cassé ma suspension, j'ai été contraint à l'abandon. Nous aurions pu avoir trois [moteurs Venturi] dans les points, ce qui montre que la voiture gagne en compétitivité. J'espère signer mon meilleur résultat à Mexico."

Il est clair que Massa n'abandonne pas, pour ce qui est son premier projet post-F1. Ceux qui pensaient qu'il venait là pour faire le nombre et encaisser un chèque à la fin du mois se sont fourré le doigt dans l’œil. La combativité affichée par Massa en Arabie saoudite – où il a signé un impressionnant double dépassement en début de course – et au Chili le démontre.

Cela dit, jusqu'à présent, c'est son coéquipier qui a l'avantage en matière de performance, avec 2-1 en sa faveur en qualifications comme en course. C'est aussi lui qui a marqué les premiers points de Venturi cette saison, quatrième à Santiago.

. Mais Susie Wolff, directrice d'équipe, adresse un avertissement : il serait présomptueux d'enterrer le Brésilien sur la base de sa position actuelle au championnat.

"Il ne faut jamais sous-estimer Felipe Massa", déclare Wolff. "Quand on voit le reste de sa carrière, il sait ce qu'il faut pour avoir du succès en sport auto et n'a certainement pas sous-estimé le challenge que représente la Formule E. C'est un format complètement différent qui requiert un peu de temps pour s'habituer. C'est un meeting sur un jour, il n'y a pas de marge d'erreur. Cette plateforme différente est vraiment difficile pour les rookies, et il leur faut peut-être un peu plus de temps pour trouver le rythme. Je ne doute absolument pas que Felipe trouvera sa voie vers l'avant de la grille."