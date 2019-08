Les fils de Jean-Paul Driot vont reprendre l'écurie DAMS

Suite au décès du fondateur de DAMS, Jean-Paul Driot, ses fils Grégory et Olivier vont reprendre l'écurie afin de "perpétuer l'héritage" de leur père.

Jean-Paul Driot est décédé le 3 août après avoir perdu sa bataille contre la maladie, mais l'équipe DAMS, qui évolue en Formule 2 et en Formule E, va subsister. Les deux fils de Driot, Grégory et Olivier, devraient être présents à Spa-Francorchamps ce week-end, où le pilote de réserve Williams .

Lire aussi :

Fondateur de DAMS, Jean-Paul Driot est décédé

Grégory est impliqué dans une équipe qui court en Championnat de France FFSA GT, tandis qu'Olivier a travaillé avec DAMS en F3000 et aux 24 Heures du Mans au début des années 2000.

François Sicard, qui dirige l'écurie F2 et participe à la gestion de Nissan e.dams en FE, déclare que les deux fils sont passionnés et veulent maintenir DAMS sur sa lancée actuelle. "C'est difficile, car Jean-Paul était un homme absolument incroyable avec qui travailler, il était une source d'inspiration pour toute l'équipe et le monde du sport auto", s'émeut Sicard auprès de Motorsport.com. "C'était vraiment un grand homme pour nous, c'est donc une très grande perte."

"Grégory et Olivier sont là ce week-end, et ils veulent vraiment perpétuer l'héritage de Jean-Paul et continuer sur cette lancée. Ils apportent un grand soutien à l'équipe. Quand Jean-Paul est décédé, ils sont tout de suite venus à l'usine du Mans. Ils ont partagé leur perte avec l'équipe et ont démontré que DAMS faisait vraiment partie de leur famille. Désormais, c'est un nouveau chapitre, je dirais, mais avec une si bonne équipe, je souhaite vraiment montrer que nous pouvons finir l'année en beauté, surtout suite au décès de Jean-Paul."