Les records de Formule E après 50 E-Prix

Le 50e E-Prix de Formule E vient d'avoir lieu à Hong Kong. Retour sur les records de ces 50 premières courses.

Victoires (pilotes)

S'il connaît actuellement une sacrée période de disette, est en tête de ce classement grâce à ses 12 victoires lors des 29 premiers E-Prix. Sa dernière était à Berlin en 2017 (photo). 1. Sébastien Buemi : 122. Lucas di Grassi : 93. Sam Bird : 84. Jean-Éric Vergne : 55. Jérôme d'Ambrosio, Nicolas Prost et Felix Rosenqvist : 3

Pole positions (pilotes)

Sébastien Buemi a également l'avantage au niveau des pole positions, avec 12 réalisations à son actif. Il n'y a pas eu une seule saison où le Suisse n'a jamais pris l'avantage en qualifications. 1. Sébastien Buemi : 122. Jean-Éric Vergne : 83. Felix Rosenqvist : 64. Sam Bird : 55. Lucas di Grassi et Nicolas Prost : 3

Meilleurs tours (pilotes)

Quant aux meilleurs tours, c'est à nouveau Buemi qui se distingue, lui qui a été le plus rapide à sept reprises. C'était crucial à l'E-Prix de Londres 2016 (photo), où cette performance lui a permis de remporter le titre malgré un accrochage avec son rival Lucas di Grassi en début de course. 1. Sébastien Buemi : 72. Daniel Abt : 63. Sam Bird et Lucas di Grassi : 55. Nelson Piquet Jr : 4

Podiums (pilotes)

Personne n'est monté sur le podium plus souvent que , qui s'est classé dans le top 3 au moins six fois lors de chaque saison. Parfois avec une certaine exubérance ! 1. Lucas di Grassi : 292. Sébastien Buemi : 213. Sam Bird : 174. Jean-Éric Vergne : 165. Daniel Abt et Jérôme d'Ambrosio : 9

Courses (pilotes)

Daniel Abt et Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) sont les seuls pilotes à avoir fait équipe depuis la création de la Formule E, et pour cause : cinq concurrents uniquement ont participé à l'intégralité des courses du championnat tout électrique. C'est également le cas de Sam Bird, Jérôme d'Ambrosio et Nelson Piquet Jr.

FanBoost (pilotes)

Sébastien Buemi, Lucas di Grassi et Daniel Abt sont les favoris des fans sur ces cinq dernières années, alors que a eu le FanBoost à chacune de ses cinq courses ! 1. Sébastien Buemi : 302. Lucas di Grassi : 273. Daniel Abt : 214. Jean-Éric Vergne : 115. Nelson Piquet Jr et Nick Heidfeld : 8

Points (pilotes)

Le record du nombre de points revient à Lucas di Grassi avec 663 unités, soit une moyenne remarquable de 13,26 par course. Celle de Sébastien Buemi, qui a manqué deux épreuves, est de 12,40. 1. Lucas di Grassi : 6632. Sébastien Buemi : 5953. Sam Bird : 5104. Jean-Éric Vergne : 4695. Daniel Abt : 321

Victoires consécutives (pilotes)

Sébastien Buemi est le seul pilote à avoir remporté trois courses de Formule E consécutives : Hong Kong, Marrakech et Buenos Aires (photo) en 2016-17. Lucas di Grassi, Nicolas Prost, Sam Bird et Felix Rosenqvist sont parvenus à en gagner deux d'affilée.

Poles consécutives (pilotes)

a réalisé une époustouflante série de 20 courses dans les points, de l'E-Prix de Berlin 2017 à l'E-Prix de Marrakech 2019. 1. Jean-Éric Vergne : 20 (Berlin 2017 - Marrakech 2019)2. Nicolas Prost : 15 (Paris 2016 - Montréal 2017)3. Sam Bird : 10 (Berlin 2017 - Santiago 2018)=. Lucas di Grassi : 10 (Mexico 2018 - Marrakech 2019)5. Nelson Piquet Jr : 9 (Punta del Este 2014 - Londres 2015)

Victoires (équipes)

Nissan e.dams a remporté 15 victoires en Formule E, toutes sous l'identité de Renault e.dams. 1. Nissan e.dams : 15 (Buemi 12 + Prost 3)2. Audi Sport Abt Schaeffler : 11 (Di Grassi 9 + Abt 2)3. Virgin Racing : 8 (Bird 8)

Pole positions (équipes)

Le record du nombre de poles revient également à Nissan e.dams. 1. Nissan e.dams : 15 (Buemi 12 + Prost 3)2. Virgin Racing : 7 (Bird 5 + Vergne 1 + Lynn 1)=. Mahindra Racing : 7 (Rosenqvist 6 + Wehrlein 1)

Podiums (équipes)

Côté podiums, Audi Sport Abt Schaeffler a un large avantage. 1. Audi Sport Abt Schaeffler : 38 (Di Grassi 29 + Abt 9)2. Nissan e.dams : 26 (Buemi 21 + Bird 5)3. Virgin Racing : 22 (Bird 17 + Vergne 2 + López 2 + Frijns 1)

Points (équipes)

Audi Sport Abt Schaeffler est également l'écurie qui a marqué le plus de points en Formule E, se rapprochant des 1000 ! 1. Audi Sport Abt Schaeffler : 984 (Di Grassi 663 + Abt 321)2. Nissan e.dams : 923 (Buemi 595 + Prost 304 + Gasly 18 + Rowland 6)3. Virgin Racing : 724 (Bird 510 + López 65 + Vergne 56 + Frijns 43 + Alguersuari 30 + Lynn 20)