Les voeux 2019 de la rédaction Motorsport.com

Il est toujours bien difficile de tenter de se saisir du clavier pour trouver les mots permettant de vous remercier pour votre fidélité toujours plus élevée et votre nombre croissant, au moment de vous adresser les vœux de la rédaction pour la nouvelle année.

En plus de vous proposer, avec deux rédactions combinées de Motorsport.com et Motor1.com, un total de plus de 16000 articles français en 2018, nous nous sommes efforcés de vous apporter des manières toujours plus interactives de vivre votre passion des sports mécaniques, comme avec notre player Motorsport.TV, avec lequel vous avez pu et pourrez encore en 2019 consulter de nombreuses compétitions en live streaming ou consulter des vidéos à la demande parmi tout un inventaire de vidéos se chiffrant en centaines d'heures de contenu, parmi lesquelles des productions 3D uniques de nos experts techniques. Nous croyons aussi au domaine de l'eSport et de la production audiovisuelle, dans lesquels nous investissons fortement.

Nous croyons depuis la première heure à l'importance de la photo et de l'histoire de la discipline, qui mérite d'être amenée sur les supports digitaux au plus grand nombre. A notre unique collection comprenant les archives photographiques des plus grandes agences et des photographes les plus renommés du monde des sports mécaniques, s'est ajoutée cette année la librairie de contenu du fameux preneur d'images italien Ercole Colombo, l'homme de confiance de Ferrari depuis des décennies.

Nous sommes par ailleurs tous des fans, et notre développement se poursuit dans le domaine des expériences en piste, des miniatures ou des objets de collection.

Au cœur de l'industrie en tant qu'acteur impliqué, Motorsport Network organise chaque année des évènements de premier plan cruciaux pour le secteur, touchant fans et professionnels : le salon de Birmingham Autosport International (du 10 au 13 janvier 2019), qui réunit des centaines d'exposants et des dizaines de milliers de visiteurs et verra de nouveau en 2019 le championnat du monde des rallyes accorder sa confiance pour sa cérémonie de présentation officielle de la nouvelle saison ; les Autosport Awards, qui animent chaque fin de saison avec un parterre de champions avec une cérémonie de remise de prix unique, et depuis 2018, les colloques Motorsport Leaders, réunissant autour de tables rondes des membres prestigieux de l'industrie comme les promoteurs de championnats, distributeurs de droits, responsables de circuits, sponsors, directeurs et responsables marketing du monde des sports mécaniques.

Gérer par ailleurs la partition de nos sites que vous consultez au quotidien, et pour lesquels nous savons que vous avez des exigences toujours plus hautes, requiert une implication de tous les instants et vos lectures ainsi que vos interactions avec nos articles ou les pages de nos réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram sont autant de sources de motivation pour les membres dévoués de notre équipe, que je remercie chaleureusement pour leur rigueur, dévouement et passion.

A tous, je souhaite un excellent réveillon et une bonne mise à niveau sur l'actualité des sports mécaniques avant que les saisons de vos championnats respectifs ne débutent de nouveau !

Sportivement,